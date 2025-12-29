Evinin bahçesinde 15 yıldır sandal küreği üretiyor!

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki köyünde balta, marangoz rendesi gibi aletler kullanarak el işçiliği ile kürek üretmeye devam eden Vural, "Komşu köy Evrenye'de bir kürek gördüm. Küreği aldım köye getirdim, fotoğrafını çektim, sonra çizdim. Ona göre yaptım. Kürek yapmaya böyle başladım." dedi.

GÜNDE BİR KÜREĞİ BİTİREBİLİYOR

Kürekleri kayın ağacından yaptığını belirten Vural, "Günde bir adet kürek yapabiliyorum. Önce baltayla şekil veriyorum, sonra rende ve planyadan çıkarıyorum. Küreklerin boyu sandalın büyüklüğüne göre değişir. Üç metre sandal olur, 2,5 metre gider kürek. Kimisi 2 istiyor, kimisi 3 istiyor, 2,70 istiyorlar." diye konuştu.

Sağlığı el verdiği sürece kürek yapımını sürdüreceğini dile getiren Vural, "Bu işi bu civarda benden başka yapan yok. Bununla uğraşıyorum, hem vakit geçiriyorum. Bu işi hem seviyorum hem meraklıyım. Burada böyle olmasa ben yerimde kalırdım, oraya buraya gidiyorum, bacaklarım açılıyor." ifadelerini kullandı.