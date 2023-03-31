Evinizi 3 adımda kolayca düzenleyin! Aradığınız her şeyi kolayca bulacaksınız…

DePaul Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, dağınık bir yaşam alanının psikolojimiz üzerinde de kötü etkileri bulunuyor.. Evlerimizi içsel benliklerimizin dışa dönük bir yansıması olarak görüyoruz. Kaotik veya dağınık olduğunda, bu kaosu içselleştiririz. Bir zamanlar bize mutluluk ve huzur veren alanlar, psikolojik olarak bunaltıcı hale gelebilir. Ancak evinizin karmaşık halinden kurtulmanın kolay bir yolu var. Uzmanlar sizler için anlattı.

Evinizin düzenlenmeye ihtiyacı varsa, organizatör Michele Vig size hayatınızı ve evinizi üç kolay adımda nasıl düzene sokabileceğinizi bu yazıda anlatıyor.