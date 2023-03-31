Evinizi 3 adımda kolayca düzenleyin! Aradığınız her şeyi kolayca bulacaksınız…

DePaul Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, dağınık bir yaşam alanının psikolojimiz üzerinde de kötü etkileri bulunuyor.. Evlerimizi içsel benliklerimizin dışa dönük bir yansıması olarak görüyoruz. Kaotik veya dağınık olduğunda, bu kaosu içselleştiririz. Bir zamanlar bize mutluluk ve huzur veren alanlar, psikolojik olarak bunaltıcı hale gelebilir. Ancak evinizin karmaşık halinden kurtulmanın kolay bir yolu var. Uzmanlar sizler için anlattı.
Evinizin düzenlenmeye ihtiyacı varsa, organizatör Michele Vig size hayatınızı ve evinizi üç kolay adımda nasıl düzene sokabileceğinizi bu yazıda anlatıyor.
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Yani dağınıklığı gidermeye karar verdiniz. Peki şimdi, nereden başlamalı?
Dağınıklıkla uğraşırken, bir odayla başlamak isteyebilirsiniz. Ancak, işleri küçük parçalara ayırmak, durumu yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olur. Ancak Vig, düzenleme için en iyi yaklaşımın bu olmadığını söylüyor.
Vig, "Oda oda dolaştığınızda, evinizin her yerine dağılmış benzer eşyalara sahip olabileceğiniz için, ne kadar eşyanız olduğuna dair tam bir resim elde etmek zor," diyor. Bunun yerine, kategoriye göre düzenlemenin daha iyi olduğunu söylüyor.
Bu kategori oyuncaklar, kitaplar veya çok fazla sahip olduğunuz herhangi bir şey olabilir. Bazı odalar belirli bir kategoriye uygundur, bu nedenle onlarla başlamanız önerilir. Örneğin dolabınızı düzenliyorsanız, bu kıyafetler demektir. Ama aynı zamanda dolaplarda kıyafetleriniz, tavan arasında veya bodrumda kutularınızda da olabilir. Bu yüzden kendinizi tek bir odayla sınırlamak iyi bir fikir değildir.
Vig, giysileri birden çok yerde sakladıysanız hepsini toplayıp tek seferde düzenlemenizi öneriyor.
KARAR VERME AŞAMASI
Önce hangi kategoriyi ele alacağınızı seçtikten ve tüm bu öğeleri bir araya getirdikten sonra, karar verme zamanı. Bu noktada önemli olan kendi kriterlerinizi belirlemek ve kararlarınızı buna uygun olarak almak önemli.
Vig, neyin tutulup neyin bırakılacağına karar verirken iki aşamaya önem vermenizi tavsiye ediyor. Eşyaların sizde yarattığı mutluluk ve hizmet ederek hayatınızı kolaylaştırmaları. Marie Kondo ile çalışmış sertifikalı bir düzenleme uzmanı olarak Vig, eşyalarınızı "bir neşe filtresinden geçirmenin, enerjinizi sevdiğiniz şeyleri elde tutmaya odaklamanıza yardımcı olacağını" söylüyor.
Ama elbette her şey hayatınızı neşeyle dolduramaz. Bazen bir lavabo giderinin tıkanmasını açmanız gerekir. "Hizmet" filtresinin devreye girdiği yer burasıdır.
Vig, bir karıştırma kabı ve çatal gibi öğeler "size büyük bir neşe getirmeyebilir, ancak evinizde size önemli bir hizmet sağlar" diyor. "Eşyaları bu iki filtreden geçirdiğinizde, size hem büyük keyif hem de önemli hizmet sağlayan şeyler kalacak ve kalan eşyaları elinizden çıkarabileceksiniz."
DÜZENLEME
Eşyalarınızı buna göre ayırdıktan sonra elinizde çok daha az eşya kalacaktır. Ancak dağınıklığı ortadan kaldırmak için yapmanız gereken bir adım daha var; düzenleme.
Bir alanı düzenlerken büyük bir gömme dolap ya da küçük bir banyo çekmecesi fark etmez. Vig, "Her zaman benzer eşyaları yan yana koy," diyor. Makro düzeyde başlayın. Tüm giysiler dolaba koyun ve ardından gruplandırmaya başlayın. Uzun kollular bir arada, atletler bir arada olsun. Vig, mikro seviyeye gelene kadar devam etmenizi söylüyor. "Beyaz tişörtleri beyaz tişörtlerle ve siyah olanları siyahların yanına koyun" diyor.
Eşyalarınızı bu şekilde gruplandırdıktan sonra, düzenli durmaları için yaratıcılığınızı kullanın. Vig, "Yardımcı olması için kutuları ve depolama öğelerini kullanın" diyor. Bu sayede tüm eşyalarınız bir düzen içerisinde kalabilir ve hepsine kolayca ulaşabilirsiniz.