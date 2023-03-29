Fırında Fan Ne İşe Yarar? Fırında Fan Ne İçin Kullanılır, Ne Faydası Var?

Fan, günümüzde hemen hemen tüm fırın çeşitlerinde bulunan bir parçadır. Fırında fan ne işe yarar sorusundan yola çıkarak bu parçanın görevini çok daha iyi anlayabilirsiniz. Fanlı fansız fırın farkı bilindiğinde ise doğru fırın seçimi yapmanız mümkün olacaktır. Fan, yemeklerin kolay pişmesinde de çok etkili bir ekipmandır. Fırında fan ne için kullanılır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Fırında Fan Ne İşe Yarar?

Yemek yapmayı sevenlerin gün içindeki vaktinin büyük bir kısmı mutfakta geçer. Yemeklerin en iyi şekilde pişmesini sağlayan ve size eşlik eden mutfak ekipmanlarının başında da fırın gelir. Fırından en yüksek verimi almak adına fırının sıcaklığını ve programını bilmeniz gerekir. Fırın işlevleri içinde en çok işinize yarayan da fırın fanıdır. Fırın fanı, yemeklerin kıvamını ayarlamanızı sağladığı gibi yemeğin pişme hızını da kısaltan bir fırın parçasıdır. Fırın fanını nasıl kullanacağınızı bildiğinizde muhteşem yemekler yapabilirsiniz.

Fırında Fan Ne İçin Kullanılır?

Fırın fanı, fırının içindeki sıcak havanın fırın her bir bölgesine eşit şekilde dağıtılmasını sağlar. Sıcaklık yemeğin her bir bölgesine ulaştığında hem yemeğin pişme süresi hızlanacak hem de yemek homojen şekilde pişecektir.

Fırın fanı aynı zamanda yemeğin kurumasını da önler. Sulu şekilde fırına sürülen yemeklerin suyunun tamamen yok olması istenmez. Bu da en iyi şekilde fırın fanı ile sağlanır. Özellikle rosto tarzı ev yemeklerinin pişirilmesi esnasında bu işlev çok işinize yarayacaktır.

Tatlı türündeki yemekler için de fırın fanının önemli bir işlevi vardır. Tatlı hamuru çabuk yanacağı için fırın fanının uzun süre açık tutulmaması gerekir. Fırın fanının 10 dakika açık kalması yeterli olacaktır. Aksi durumda tatlı hamuru yanacak ya da kuruyacaktır.