Geceleri boyumuz neden kısalır?

Ortopedi cerrahi Dr. Scott Albright, "Aslında, birçok insanın düşündüğünün aksine, kısalmanıza neden olan kemikleriniz değildir" dedi. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
Boyumuz sabah saatleri ile akşam saatleri arasında fark gösterir. Bunun altında yatan ilginç neden ise; omurilik ve disklerde bulunan sıvının, uyurken kayboluyor olması. Başta yorgunluk ve stres olmak üzere vücutta bulunan bu sıvının çekilmesine sebep olur.
Bunun sonucunda ise, akşam saatlerinde, uyumaya yakın boyumuzda kısalma görülür. En doğru boy ölçümü ise sabahları olmalı. Çünkü sabah uyandığımızda omurga kemikleri arasında boşluk artıyor ve boyunuz 1-2 cm daha uzun oluyor.
GÜÇLÜ KEMİKLERE SAHİP OLUN
Sağlıklı bir diyet uygulayın: Buna sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve uygun miktarda sağlıklı yağ dahildir. Düzenli egzersiz yapın: Bazı araştırmalar, egzersiz yaparak boy kaybınızı yarı yarıya azaltabileceğini öne sürüyor. Albright, "Yürüme ve ağırlıklarla direnç eğitimi gibi darbe aktiviteleri özellikle yararlıdır.
Yeterli kalsiyum tüketin: Hemen hemen tüm kalsiyum, yapılarını ve sertliklerini desteklediği kemiklerde ve dişlerde depolanır. 19 ila 50 yaş arası kadınların günde 1.000 mg kalsiyuma ihtiyacı vardır. 51 ila 70 yaş arası kadınların günde 1.200 mg'a ihtiyacı vardır.
Yeterli D vitamini aldığınızdan emin olun: D vitamini vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. Albright, Orta Batı'daki kadınlar güneşten yeterince D Vitamini alamayabilir" diyor. 19-70 yaş arası kadınların günlük 600 IU'ya ihtiyacı vardır. 71 yaşın üzerindeki kadınların 800 IU'ya ihtiyacı var.
Bu sağlıklı uygulamalar ayrıca osteoporoz adı verilen bir kemik hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. Osteoporozlu bir kadının kemikleri kalsiyum gibi mineralleri kaybeder ve kemikler kırılgan hale gelir ve kolayca kırılır.