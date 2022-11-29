Geceleri boyumuz neden kısalır?

Ortopedi cerrahi Dr. Scott Albright, "Aslında, birçok insanın düşündüğünün aksine, kısalmanıza neden olan kemikleriniz değildir" dedi. Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

Boyumuz sabah saatleri ile akşam saatleri arasında fark gösterir. Bunun altında yatan ilginç neden ise; omurilik ve disklerde bulunan sıvının, uyurken kayboluyor olması. Başta yorgunluk ve stres olmak üzere vücutta bulunan bu sıvının çekilmesine sebep olur.

Bunun sonucunda ise, akşam saatlerinde, uyumaya yakın boyumuzda kısalma görülür. En doğru boy ölçümü ise sabahları olmalı. Çünkü sabah uyandığımızda omurga kemikleri arasında boşluk artıyor ve boyunuz 1-2 cm daha uzun oluyor.