"Gelidonya'nın son fenercisi" ışıkları artık anılarını tazelemek için yakıyor!

Deniz fenerinin sorumluluğunun ailesinde babadan oğula geçen bir gelenek olduğunu ifade eden Demir, "Burada annem, babam ve beş kardeş yaşadık. En küçükleri benim. Babam yıllarca 'Herkes işini bir şekilde kurdu, burayı Mustafa'ya bırakacağım' derdi. Bende de bir umut doğdu. Çünkü burada doğdum, burada büyüdüm. Sakin, dingin ve temiz bir hayatımız vardı. Şehir hayatını çok aramadım ama sadece bisiklete binmeyi çok istiyordum. Dağlık olduğu için binemedim." diye konuştu.

Mustafa Demir, fenerin sorumluluğuna 1944'te dedesinin talip olduğunu, bu görevi babasının, ardından da 22 yaşındayken kendisinin devraldığını söyledi.

Babasının görev teklifini severek kabul ettiğini belirten Demir, fenerde geçirdiği zamanları şöyle anlattı:

"Buraya en yakın köy 10 kilometre mesafede. Ulaşım olmadığı için annem ve babam aylık erzak almaya gittiği zaman mecburen bizi abilerimle burada bırakırlardı. Çok iyi hatırlıyorum 9 yaşındayken annem ve babam erzak almaya giderdi, tek başıma burada kalırdım. Biraz ürperirdim, bazen korkardım ama alışık olduğum yer, sonuçta evim."

"HER TOPRAĞINDA ANIMIZ VAR"

Demir, emekli olduktan sonra turizmle ilgilenmeye başladığını, denizi çok sevdiği için hemen her gün balığa çıktığını ve serbest dalış yaptığını dile getirdi.