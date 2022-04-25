Gençler akciğer sönmesi tehlikesi altında! Uzmanlardan ciddi uyarı

Son yıllarda giderek artan telefon ve bilgisayar kullanımı, gençlerde sıklıkla görülmeye başlayan akciğer sönmesinin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, evebeynlere bu konuda bilinçli olmaları için uyarıda bulundu.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:10

Artan bilgisayar ve telefon kullanımı, gençleri hareketsiz bırakarak birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Son yıllarda hareketsiz yaşamdan kaynaklanan ve özellikle çocukluk ile erken gençlik çağındaki kişilerde sık görülmeye başlayan akciğer sönmesi (Pnömotoraks) vakaları doktorları endişelendiriyor.

Akciğer sönmesi (Pnömotoraks) hakkında açıklamalarda bulunan ve gençlere spor yapma çağrısında bulunan Uzm. Op. Dr. Köksal Yurda Eken, zamanında müdahale edilemeyen vakalarda istenmeyen sonuçlarla karşılaştıklarını ifade ederek, hareketli yaşamın ve doğru oturmanın önemine vurgu yaptı.



"Akciğer sönmesinin nedeni hareketsizlik"

Op. Dr. Köksal Yurda Eken, "Son yıllara artan teknoloji kullanımı gençlerin hareketsiz kalmasına neden oluyor. Zamanla da arzu etmediğimiz hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan en önemlilerinden biri Pnömotoraks yani akciğer sönmesidir. Pnömotoraks göğüs boşluğu içinde serbest hava bulunması halidir. Akciğer doğum sonrası ilk nefes alınmasını takiben içi hava dolu bir organ halini alır ve ömür boyu bu durum devam eder. Çeşitli sebeplerden dolayı bu havanın akciğerden kaçarak ve göğüs boşluğu içinde birikmesiyle pnömotoraks oluşur. Pnömotoraks oluşan taraftaki akciğerin fonksiyonu kısmen veya tamamen kaybolur. Pnömotoraks vakalarının önemli bir kısmına cerrahi veya konservatif tıbbi müdahale gerekir, daha az bir kısmı kendiliğinden iyileşebilir" dedi.