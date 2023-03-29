Glikolik Asit Ne İşe Yarar? Glikolik Asit Neden Kullanılır, Cilde Faydaları Neler?

Birçok insanın cilt yenilenmesi ve temizlenmesi için kullandığı yöntemler vardır. Bunlardan biri olan glikolik asit, araştırılan ve merak edilen asitlerden biridir. Glikolik asit ne işe yarar sorusunu soran insanlar beraberinde glikolik asit neden kullanılır ve cilde faydaları nelerdir gibi sorulara cevap aramaktadır. İşte cildin temizlenmesine yardımcı olan glikolik asit hakkında merak edilen tüm detaylar…

Glikolik Asit Ne İşe Yarar?

Glikolik asit halk arasında meyve asidi olarak bilinir ve cildi yenileme konusunda etkisi çok büyüktür. Alfa hidroksi asit olarak da bilinen glikolik asit, sağlıklı cilt elde etmek için kullanılabilecek en etkili kimyasal olarak bilinir. Ciltteki kir, yağ ve ölü hücreleri ciltten temizlemek için cildin üst katmanına etki göstererek çalışan glikolik asidin en önemli özelliği, küçük moleküler yapısı sayesinde cildi aşındırmadan temizliyor olmasıdır. Cilt üzerinde biriken sebum, kir ve ölü hücreleri ciltte herhangi bir tahribat yaratmadan, nazik bir şekilde arındırmaktadır. Glikolik asit cilt görünümünü yumuşak dokunuşlarla yeniler ve cilt üzerinde peeling etkisi gösterir. Bu nedenle cilt yenileme anlamında bilinen glikolik asit aslında peeling olarak kullanılır. Her türlü cilt tipine uyan bu asitle birlikte, sağlıklı bir cilt elde edilebilir ve en etkili doğal yöntem olarak kullanılan bu asitle birlikte cilt yenilenmesi sağlanabilir.

Glikolik Asit Neden Kullanılır?

Glikolik asit meyve asidi olarak da bilinir ve cilt yenilemesi için kullanılır. Peeling olarak da kullanılan glikolik asit cilt yenilemesi için kullanılır. Her cilt tipine uygun olan bu asitle, sağlıklı bir cilt elde etmek isteyen insanlar bu asidi kullanmaktadır. Yaşlanma belirtilerinin giderilmesinde, ince çizgi oluşumu ve akne oluşumları yaşayan cilt tiplerinde sağlıklı bir cilt elde etmek için kullanılır. Doğal olarak çilek, kiraz ve berry meyveleri, pancar ve şeker kamışı, elma, üzüm, limon, portakal ve mandalina gibi turunçgiller gibi besinlerde bulunur. Peeling olarak da kullanılan glikolik asit aynı zamanda kimyasal peeling olarak da tanımlanmaktadır. Bu peeling, yaş ilerlemesiyle ortaya çıkmış olan kırışıklık, ince çizgi görünümü ve sarkmaların etkisini azaltması sebebiyle de kullanılır. Özellikle yüz bölgesine uygulanan glikolik asit peelingi, kimi zaman başka bölgelere de uygulanmaktadır. Ölü hücrelerin giderilmesi, gözenek görünümünün azaltılması, kırışıkların giderilmesi ve cilt lekelerinin yok edilmesi gibi amaçlarla uygulanır ve kullanılır. Bu uygulama uygulandıktan sonra cildi güneş ışınlarından korumak gerekmektedir. Leke oluşumunun engellenmesi için güneş ışınlarından korunan cilde aynı zamanda bronzlaştırıcı krem gibi ürünler de kullanmamak gerekir. Yüz maskesi ve serum gibi uygulamaları olan bu asit kullanıldıktan sonraki bir süre boyunca, A vitamini desteği sağlanmaması da aynı şekilde uyarılan etkenlerden biridir. A vitamini barındıran ürünlerin kullanılmaması da aynı şekilde önerilmekte ve cildin sağlıklı kalması için bu uyarılara uyulması gerekilmektedir.

Glikolik Asidin Cilde Faydaları Neler?

Glikolik asidin cilde birçok faydası bulunmaktadır. Hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak kırışıklık oluşumunu engeller ve düzenler. Lekelerin görünümünün de ortadan kaldırılmasına etki eden glikolik asit, aynı zamanda kolajen üretimini de desteklemektedir. Cildin kuruluk ve pul pul dökülmelerine karşı cildi koruyarak pürüzsüz bir cilt görünümü sağlar. Neredeyse her cilt tipinde sıklıkla karşılaşılan gözenek oluşumunu ve görünümünü engeller. Böylelikle siyah nokta oluşumunu da engellemiş olur. Ciltte sivilce ve akne oluşumunu engelleyerek cildin pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Ölü hücrelerden arındıran işlevi sayesinde cilde uygulanan bakım ürünlerinin ciltteki emilimine yardımcı olur, cilt bakım ürünlerinin etkisini arttırır. Ölü hücrelerden arınan cilt daha canlı, parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. Glikolik asit aynı zamanda cildi nemlendirme etkisine de sahiptir. Nemlenen cilt sayesinde kırışıklık görünümü azalır ve oluşması da engellenir. Ciltte görünen bazı cilt hastalıklarının (sedef hastalığı, melazma ve seboreik keratoz gibi) tedavisinde de olumlu etkiye sahip olan glikolik asit birçok insanın tercih ettiği cilt bakımı için kullanılan asitlerden bir tanesidir.