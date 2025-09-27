Görenler şokta! Zehirlenmiş kedi kendi başına veteriner kliniğine geldi

Sivas'ta yaklaşık 2 ay önce yediği bir gıdadan zehirlenen ve bir veteriner kliniği önünden geçerken rahatsızlanıp çalışanlarca fark edilen sahipsiz kedi, burada yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşunca, "dört ayağının üstüne düşmek" deyimi adeta gerçek oldu.

Demircilerardı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dulkadiroğlu Veteriner Kliniği önüne yaklaşık 2 ay önce gece saatlerinde gelen ve yediği gıdadan zehirlendiği belirlenen kedi, veteriner teknikerinin fark etmesiyle tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşturulan kedi ise sahiplendirilmeyi bekliyor.

Veteriner teknikeri Mine İlayda Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kestane" adını verdiği kedinin yaklaşık 2 ay önce nöbette olduğu gün kendi çabalarıyla veteriner kliniğinin önüne geldiğini söyledi.

İş yerinin kapısının önüne hava almaya çıktığı sırada kediyi yerde hareketsiz yatar şekilde bulduğunu anlatan Çelik, "İçeriye aldım ve durumunun ağır olduğunu fark edince veteriner hekimimiz Hasan hocayı çağırdım. Hasan hoca tetkikleri ve işlemleri gerçekleştirdi." dedi.

Kedinin "dört ayağının üstüne düşmek" deyimindeki gibi şanslı olduğunu belirten Çelik, tedavisinin tamamlanmasının ardından çok uysal ve uyumlu bir hayvan olduğunu ifade etti.

"KENDİ BAŞINA GELMESİ ÇOK İLGİNÇ"

Veteriner hekim Hasan Aktaş ise olayın yaşandığı gece saat 02.00 sıralarında haber verilmesi üzerine kliniğe gittiğini ifade ederek, "Sokağa atılmış bir kedi olabilir ve zehirlenme şüphesi vardı. İlk tetkiklerini yapıp kan sonuçlarına, ultrason görüntülerine ve röntgenine baktıktan sonra zehirlenme olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

"Kestane"nin karaciğer ve böbreğinde ciddi hasar oluştuğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Zehirlenme olduğu için hayvan kapının önünde nörolojik ataklar geçiriyordu. Kendi başına geliyor, bizde kameralardan izlediğimizde fark ettik. Yaklaşık 1 saat kadar kapının önünde hayvan dönüyor ve ataklar geçiriyor. Tekniker arkadaşımız gördüğünde zaten hızlı bir şekilde içeri alıyor. Daha sonra zaten gelip müdahale ettim, kendi başına gelmesi gerçekten çok ilginç, bizi de şaşırtan zaten oydu. Biz aynı zamanda büyükbaş hayvanlara da bakıyoruz. Kliniğimizin bir kapısı büyükbaş hayvan girişi olduğu halde kedi, kedi köpeklerin yani pet hayvanların girdiği bölümünün önüne geliyor ve orada bekliyor."

"KEDİYİ SAHİPLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Uzman veteriner hekim Atilla Dulkadir de kedilerin insanlara çok yakın hayvanlar olduğunu söyledi. Kedinin muhtemelen sokağa atılmış bir hayvan olduğunu anlatan Dulkadir, "Belki de hastalığı daha önceden vardı ama farkına varıldı da mı atıldı, bilmiyoruz." dedi.

Dulkadir, hayvanın uzun süredir kendilerinde olduğunu ve sosyal mecralardan varsa sahibine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Maalesef böyle bir dönüş olmadı, çipi de yok. Evde yaşayan canlılarımızın ya da sokakta yaşayanların bir duygusu olduğunu, onların da bir canı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla insanlar olarak, yaşam arkadaşlarımıza saygılı olmamız gerekiyor. Tedavisi tamamlandı, kliniğimizde duruyor. Klinik ortamının bir kedinin yaşaması için çok doğru bir ortam olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla iyi bakacak bir arkadaş bulursak, sahiplendireceğiz. Tabii, kısırlaştırma şartıyla ve çipleyip vermeyi düşünüyoruz."

Öte yandan kedinin klinik önünde atak geçirmesi ve tedavi altına alınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.