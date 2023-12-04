Görme engelli Burcu Öğretmen çocuklara ışık oluyor! "Sakın vazgeçmeyin"

Burcu öğretmen, öğretmenliğin heyecan verici bir meslek olduğunu, çocuklara bir şeyler katabilmenin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Öğrencilerle güzel vakit geçirdiğini ifade eden Salman, "Sohbetlerle onların sorunlarına çözüm arıyoruz birlikte. Oyun aracılığıyla olsun, resimler aracılığıyla olsun... Öğrencilerimden resimler çizmesini istiyorum. Hem onların kendilerini ifade etme yetenekleri güçlensin hem de ben de çizdikleri resim hakkında bilgi sahibi olayım, çizdikleri resimleri bana anlatmalarını istiyorum ve gerçekten çok da güzel anlatıyorlar. Hangi renkleri kullandılar, neden öyle çizdiler gibi. Çok da verimli süreçler geçiriyoruz bu anlamda." ifadelerini kullandı.