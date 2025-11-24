Gözleri görmese de her öğrencinin hayatına ışık oluyor! Berçem öğretmen üç ayda okulun vazgeçilmezi oldu

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık görevi yapan Berçem Tüner, engelleri aşarak tüm meslektaşlarına ve öğrencilerine ilham kaynağı oluyor. Berçem Tüner, 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olduktan hemen sonra memleketi Yüksekova'ya atanarak göreve başladı. Tüner, kendisinin sadece ışığı görebildiğini belirterek, görme engelliliğin kendisi için bir eksiklik değil, kimliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.



Gözleri görmese de Berçem öğretmen, teknolojiyi ve kalbinin sezgilerini rehber alarak harikalar oluşturuyor. Mesleğine tutkuyla sarılan Tüner, günde 200'den fazla öğrencinin gelecek kaygıları, ailevi sorunları ve eğitim yolculuklarına rehberlik ediyor. Berçem Tüner, görevlerini eksiksiz yerine getirebilmek için teknolojinin en güçlü yardımcısı olan ekran okuyucu sistemini kullanıyor. Bilgisayarı klavye kısa yolları yardımıyla tıpkı gören bir meslektaşı gibi kullanabilen Tüner, internet işlemlerinden metin yazmaya kadar her türlü görevi kolaylıkla hallediyor. Öğretmen Berçem Tüner, "Tek fark ekranı görerek, mouse tıklayarak değil de, bir ekran okuyucunun yardımıyla klavye kısa yollarıyla öğreniyorum. Yani her şekilde en iyisini yapıyorum" dedi.



Yeni bir alana girdiğinde hemen oranın "zihin haritasını" çıkararak nerede ne olduğunu öğrenen Tüner, bu sayede okulunda rahatlıkla hareket edebiliyor ve engelsiz bir çalışma ortamı oluşturuyor.



Üç aylık kısa sürede hem öğrencilerle hem de velilerle güçlü bir bağ kuran Berçem öğretmen, bu durumu en büyük motivasyon kaynağı olarak görüyor. Öğretmen Berçem Tüner, "Kendileriyle çok güzel bir güven bağı kurduk ve rehberliğe olan ilgileri beni çok mutlu ediyor. Her öğrencinin yüreğine dokunabiliyorsam ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerin yanı sıra veliler de farklı konularda Tüner'den destek alıyor. Mesleğini çocukluğundan beri hayal ettiğini söyleyen Berçem Tüner, "Çok severek üniversiteye gittim. Hepsini çok seviyorum. Bu yüzden her sabah erken geliyorum okuluma çünkü seviyorum mesleğimi" diye konuştu.