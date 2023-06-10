Gül bahçelerini ekonomiye kazandıran kadınlar...

Isparta'da sabahın ilk ışıklarıyla gül bahçelerine gelen kadın işçiler, soğuk ve yağmurlu havalarda bile binbir emek ve özenle topladıkları gül çiçekleriyle aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Türkiye'deki gül yağı üretiminin yüzde 80'ini, dünyanın ise yüzde 60'ını karşılayan Isparta'daki 35 bin dekar alanda ekilen gül çiçekleri, işçiler tarafından toplanıyor.

AA Giriş Tarihi: 10.06.2023 10:14 PAYLAŞ ABONE OL

Her yıl mayıs ayının gelmesiyle hasat hareketliliğinin başladığı gül kokulu bahçelerde ağırlıklı kadınlar çalışıyor. Yapraklarının narin olması nedeniyle el emeğiyle toplanması gereken gül çiçeği, kentte yüzlerce kadının geçim kapısı oluyor. Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak servislerle gül bahçelerine gelen kadın işçiler, günün ilk ışıklarıyla gül çiçeği toplamaya başlıyorlar. Bellerine bağladıkları çuvallarla istenilen büyüklüğe ulaşmış gül çiçeklerini büyük bir özenle toplayan üreticiler, kilogram başına ortalama 12-13 lira kazanıyor. Elleri çiçeklerin rengini alan kadınlar, bir günde ortalama 20 ila 30 kilo arasında gül çiçeği topluyor. Aile bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan kadınlardan kimi kendi eğitimleri için harçlığını kazanıyor kimi de çocuklarının eğitimine destek sağlıyor.

"GÜL BAHÇELERİNDE HEP KADIN EMEKÇİLER VAR" Sav Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Soylu, yaklaşık 10 yıldır gül topladığını ve bu işin kendisi için adeta bir sevda olduğunu söyledi. Gül bahçelerinde çalıştığı için mutlu olduğunu aktaran Soylu, "Gül bahçelerinin farklı bir ortamı var. Gül çiçekleri arasında çalışmak zor ama insanı çok yormuyor. Burada stres atıyorum, huzur buluyorum. Kendi paramı da kazanıyorum. Gül bahçelerinde hep kadın emekçiler var. Gencinden yaşlısına herkes bahçelerde emek harcıyor." diye konuştu.