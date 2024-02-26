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Halıdaki kahve lekesini tek hamlede çıkarıyor! Lekeden eser bırakmayan yöntem…

Evde kahve içmek güzel ve keyifli olsa da istenmeyen kazalara da sebebiyet verebiliyor. Bir dikkatsizlik anında halıya dökülecek kahve sizi inatçı bir leke ile başbaşa bırakabilir. Ancak uzmanlar, aslında halıdan kahve lekesini çıkarmanın o kadar da zor olmadığını söylüyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:29
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Halıdaki kahve lekesini tek hamlede çıkarıyor! Lekeden eser bırakmayan yöntem…

Evdeki malzemeleri kullanarak kolayca kahve lekesini çıkarmak için kullanabileceğiniz en etkili iki yöntemi ise şöyle anlatıyorlar…

BAŞLAMADAN ÖNCE

Dökülen kahve inatçı lekelere neden olabilir, bu nedenle halınız söz konusu olduğunda hızlı hareket etmeniz önemlidir. Ne kadar hızlı temizlerseniz sıvının liflere bulaşmasını önlemek o kadar kolay olur.

LEKE ÇIKARMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Kahve lekesi çıkarma yöntemine göre ihtiyacınız olacak malzemelerin tam listesini burada bulabilirsiniz. Beyaz bir bez ve berrak sıvı bulaşık sabununun en iyisi olduğunu unutmayın; Amacınız halının renginin solmasını ve daha da büyük bir lekeye neden olmasını önlemektir.

Tüm Yöntemlerde;

  • Kuru beyaz bez

Yöntem 1

  • Ilık su

Yöntem 2

  • Renksiz sıvı bulaşık sabunu
  • Beyaz sirke

HALIDAN KAHVE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Herhangi bir lekeyi çıkarmaya çalışırken, daha da yayılmasını önlemek için ovmak değil, hafif hafif hafifçe sürmek önemlidir.

Leke ilk denemede hızlı bir şekilde kaybolmazsa paniğe kapılmayın. En iyi sonuçları elde etmek için muhtemelen işlemi tekrarlamanız, hatta temizleme yöntemlerini tekrarlamanız gerekecektir.

Yöntem 1: Sıcak su ve temiz bir bez

Bu ilk yöntem oldukça kolaydır; hiçbir özel malzemeye gerek yoktur.
Nasıl yapılır:

  • Kağıt havlu veya temiz bir bez kullanarak mümkün olduğu kadar çok kahveyi kurulayın.
  • Lekeyi ılık suyla nemlendirin.
  • Alanı kuru beyaz bir bezle kurulayın.

Yöntem 2: Bulaşık sabunu ve sirke çözeltisi

Beyaz sirke genellikle güçlü bir temizlik maddesi olarak lanse edilir. Kokusu biraz kalıcı olsa da halınızın renginin değişmesi konusunda endişelenmenize gerek yok.

Ancak bulaşık sabunu seçiminize dikkat edin. Şeffaf sabun öneriyoruz, ancak evde renkli bir bulaşık sabununuz varsa, solüsyonu iyice karıştırın, böylece beyaz köpüklere dönüşür. Bu sayede halınıza renk bulaşmasını önlemiş olursunuz.

Nasıl yapılır:

  • 2 bardak ılık suyu 1/2 çay kaşığı ile karıştırın. sıvı bulaşık deterjanı ve 1/2 çay kaşığı beyaz sirke.
  • Kahve lekesini solüsyonla nemlendirin.
  • Çözeltiyi ve lekeyi çıkarmak için temiz bir bezle kurulayın.

Uygulamadan önce:

Bu temizlik yöntemleri, muhtemelen evinizde bulunan doğal içeriklere dayanmaktadır. Nazik temizleme özellikleriyle bilinse de, özellikle hassassanız eldiven, maske ve hatta koruyucu gözlük kullanmanız önerilir. Sirke toksik olmasa da keskin bir kokusu vardır, bu nedenle kullanmadan önce alanı havalandırmanız tavsiye edilir.

Ayrıca hangi temizleme yöntemini kullanıyorsanız kullanın, önce halının küçük veya göze çarpmayan bir noktasında test etmeniz önemlidir, böylece halınızın renginin değişmesi ihtimaline karşı önlem almış olursunuz.

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