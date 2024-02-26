Halıdaki kahve lekesini tek hamlede çıkarıyor! Lekeden eser bırakmayan yöntem…

HALIDAN KAHVE ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

Herhangi bir lekeyi çıkarmaya çalışırken, daha da yayılmasını önlemek için ovmak değil, hafif hafif hafifçe sürmek önemlidir.

Leke ilk denemede hızlı bir şekilde kaybolmazsa paniğe kapılmayın. En iyi sonuçları elde etmek için muhtemelen işlemi tekrarlamanız, hatta temizleme yöntemlerini tekrarlamanız gerekecektir.