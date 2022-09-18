Hapşırırken kalp gerçekten durur mu?

Hapşırmak tüm canlıların yaptığı eylemlerden biri oluyor. Özellikle mevsimsel geçişlerde alerjiniz varsa buna çok sık maruz kalabilirsiniz. Hapşırırken bir saniyelikte olsa kalbimizin durduğu söylenir fakat bu bilgi tamamen yanlış. Gelin doğrusuna birlikte bir bakalım.

KALP ATMAYI BIRAKMAZ

Hapşırma eylemi, vücudunuzun tahriş edici maddeleri burnunuzdan veya boğazınızdan güçlü ve istemsiz bir hava çıkışıyla uzaklaştırma yöntemidir. Bu olay genellikle aniden ve uyarı vermeden olur. Diğer bir adıyla ise sternutasyon deniliyor. Hapşırırken kalbimizin anlık olarak durduğuna inanırız. Peki senelerdir doğru olarak bildiğiniz bilginin aslında tamamen yanlış olduğunu biliyor musunuz! Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin eski başkanı Prof. Dr. Richard Conti, hapşırmanın insanda "kalbin teklemesi" hissini uyandırmasından dolayı böyle bir inancın yayıldığını düşünmektedir. Yani sonuç olarak kalbe giden kan akışında bir değişiklik meydana geldiği için bu ani, dramatik değişiklikler kalp atış hızını etkileyebilir, ancak kalp atmayı bırakmaz…