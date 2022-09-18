Hapşırırken kalp gerçekten durur mu?

Hapşırmak tüm canlıların yaptığı eylemlerden biri oluyor. Özellikle mevsimsel geçişlerde alerjiniz varsa buna çok sık maruz kalabilirsiniz. Hapşırırken bir saniyelikte olsa kalbimizin durduğu söylenir fakat bu bilgi tamamen yanlış. Gelin doğrusuna birlikte bir bakalım.
KALP ATMAYI BIRAKMAZ
Hapşırma eylemi, vücudunuzun tahriş edici maddeleri burnunuzdan veya boğazınızdan güçlü ve istemsiz bir hava çıkışıyla uzaklaştırma yöntemidir. Bu olay genellikle aniden ve uyarı vermeden olur. Diğer bir adıyla ise sternutasyon deniliyor. Hapşırırken kalbimizin anlık olarak durduğuna inanırız. Peki senelerdir doğru olarak bildiğiniz bilginin aslında tamamen yanlış olduğunu biliyor musunuz! Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin eski başkanı Prof. Dr. Richard Conti, hapşırmanın insanda "kalbin teklemesi" hissini uyandırmasından dolayı böyle bir inancın yayıldığını düşünmektedir. Yani sonuç olarak kalbe giden kan akışında bir değişiklik meydana geldiği için bu ani, dramatik değişiklikler kalp atış hızını etkileyebilir, ancak kalp atmayı bırakmaz…
ÜST ÜSTE HAPŞIRMAYI NASIL DURDURUSUNUZ?
TURŞU DEYİN
Bazı insanlar, hapşırmak üzere olduğunuzu hissettiğiniz anda tuhaf bir kelime söylemenin sizi hapşırmaktan alıkoyduğuna inanır. Bu ipucunun kanıtı tamamen anekdottur, ancak tam hapşırmaya hazırlanırken "turşu" gibi bir şey söyleyin.
BURNUNUZU SÜMKÜRÜN
Hapşırma, burnunuzdaki ve sinüslerdeki tahriş edici maddelerden kaynaklanır. Hapşırmak üzere olduğunuzu hissettiğinizde burnunuzu sümkürmeyi deneyin. Tahriş ediciyi dışarı üfleyebilir ve hapşırma refleksini devre dışı bırakabilirsiniz.
DİLİNİZİ KULLANIN
Ağzınızın çatısını dilinizle gıdıklayarak hapşırmayı durdurabilirsiniz. Yaklaşık 5 ila 10 saniye sonra hapşırma dürtüsü dağılabilir. Başka bir dil yöntemi, hapşırma dürtüsü geçene kadar dilinizi iki ön dişinize bastırmaktır.