Haşlanmış patatesi saniyeler içinde soyun! Meğer tek yapmanız gereken…

Patates yemeklerini çok seviyor ancak haşlandığında soymak size zor mu geliyor? Artık endişe etmenize gerek yok. Sizler için derlemiş olduğumuz yöntemler sayesinde haşlanmış patatesleri soyarken artık hiç zorlanmayacaksınız.

YALNIZCA 5 SANİYE İÇERİSİNDE BEKLETMEK YETİYOR

Haşlanan patatesleri saniyeler içinde soymak mı istiyorsunuz? Bunun için ihtiyacınız olan tek şey buzlu su.

Buzlu suyun içerisine patatesleri ekleyin ve sadece 5 saniye bekleyin. Ardından patatesleri alın ve kabuklarının pratik bir şekilde soyulduğunu gözlemleyeceksiniz.

HAŞLAMADAN ÖNCE BUNU YAPIN

Patatesleri haşlamadan önce üzerini bir bıçak yardımı ile çizin ve o şekilde haşlayın. Bu yöntem sayesinde haşlanan patatesleri kolay bir şekilde soyacaksınız.

PATATES ORTA KISMINI BU ŞEKİLDE ÇİZİN

Patates haşlandıktan sonra suyunu süzün ve yaklaşık 10 dakika boyunca bekleyin.

Tam olarak soğumadığında patatesin orta kısmından enine bıçak yardımıyla bir çizgi atın. Kenarlarından tutun ve kabuğun pratik bir şekilde sıyrıldığını göreceksiniz.