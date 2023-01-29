Haşlanmış yumurtanın kolayca soyulmasını sağlayan yöntem! Her seferinde mükemmel şeklini koruyacak…

SOYMADAN ÖNCE SOĞUTUN

Haşlanmış yumurtaları hala sıcakken soymak neredeyse imkansızdır ancak bunun çok kolay bir çaresi vardır. Haşlama işleminin hemen ardından yumurtalarınızı bir kase buzlu suyun içerisine koymak en ideal çözümlerden biridir. Yumurtaları buharda pişirip ardından hemen buzlu suda şoklarsanız kolayca ve mükemmel bir şekilde soyulduklarını göreceksiniz.

Yalnızca bir veya iki yumurtanız varsa, soğutmak için bir kase kullanmanıza bile gerek yoktur. Bunun yerine, soymadan önce yaklaşık 15 saniye aşırı soğuk musluk suyu altında tutmanız da yeterli olacaktır. Bu, yumurtaların soğuması için yeterli bir süre olmasa da daha kolay soyulmalarını sağlamak için yeterince uzun bir süredir.