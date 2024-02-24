Hayallerini harflerle gerçekleştiriyorlar! Depremzede kadınların okuma azmi...

Talep üzerine açılan kursun 15 Ocak'ta başladığını belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"Kadınlar, okuma yazmayı daha çok konteyner dışında alışveriş yaparken, otobüste, hastanede gördüklerini okuyabilmek ve yardım almadan kendi ihtiyaçlarını sağlayabilmek için istiyorlar. Burada deprem psikolojilerinden uzaklaşıp, kendi aralarında zaman geçiriyorlar. Kursa gelenler konteynerde kalıyorlar. Burada ev gibi sıcak bir ortamda sohbet edip zamanlarını daha verimli geçiriyorlar."