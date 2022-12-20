Hayatı artık bu terastan izleyecek! Engelli oğlunu sırtında taşıdığı manzaraya seyir terası yapıldı

"Belediye Başkanı görünce, 'Burada ne yapıyorsunuz, düşersiniz.' dedi. Ben de anlatınca ondan sonra bunu yapmaya karar verdi. Yolumuz çok kötüydü. Allah razı olsun Başkandan, Valimizden yolumuzun kötü olduğunu öğrenmişler, yolumuzu da yaptılar. Oğlum evde daralıyor, buraya geldikçe rahatlıyor. Her gün sırtımda getiriyordum. Artık tekerlekli sandalye ile rahat getiriyoruz."

Oğlu Mehmet'i bazen günde iki kere kayaya getirdiğini dile getiren Kazan, "Her gün giydirip, sırtımda dışarı çıkarıyorum. Kapının önündeki arabaya koyuyoruz. Buraya getiriyorum. Şehri izliyoruz, sonra eve dönüyoruz. Burada ne kadar çok durursa evde rahat oluyor. Eltim ameliyat olunca eskisi kadar yardım edemiyor. Bir akülü arabamız olsa daha iyi olur." diye konuştu.

Yenge Gülizar Kazan da "Kalp ameliyatı geçirdim artık çok bakamıyorum. Eltim getirip götürüyor. Burada ilgileniyoruz. Bir şeyler yedirmeye çalışıyoruz. 'Kayaya gidiyoruz' deyince ben de gideceğim diye evde seviniyor. Buraya gelirse iyi oluyor, etrafına bakıyor. Kendini iyi hissediyor, yağmur yağdığında getiremiyoruz, çok huzursuz oluyor, ellerini ısırıyor." ifadelerini kullandı.