Hayatınızı 1 saniyede değiştirebilecek tüyolar!

Bazen küçük tüyolar hayatımızı kolaylaştırmada önemli bir rol oynayabilir. Günlük işlerinizde size zaman kazandırmaktan kolaylaştırmaya gününüzü daha pratik bir hale getirebilecek birçok ipucu bulunuyor. Bu tüyoları uygulamaya başladığınız anda hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını fark edeceksiniz.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:27 PAYLAŞ ABONE OL

Küçük ama anlamlı değişikliklerle günlük yaşamlarını iyileştirmek için internette paylaşılan en iyi yaşam tüyolarından bazıları ise şöyle…

KAPI ASKISI Çöp torbalarını çöp kutusuna yerleştirdiğimizde, özellikle çok dolduğu zamanlarda çöp poşeti kıvrılabiliyor. Bu da çöplerin doğrudan çöp kutusunun içerisine düşmesine neden oluyor. Her seferinde çöp poşetini atarken çöp kovasını da yiyecek artıklarından arındırmak fazladan zaman alıyor. Bunun yerine çöp kovanızın yanlarına ters şekilde iki adet duvar askısı yapıştırmanız önemli bir fark yaratacak. Çöp poşetini kovaya geçirdikten sonra yanındaki ipleri bu askılardan geçirin ve artık kaymasından endişe etmenize gerek kalmayacak.