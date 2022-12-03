Hayatınızın işareti olabilir! Rüyanızda dişinizin döküldüğünü görüyorsanız dikkat

Ortalama bir insanın gece başına üç ila beş rüya görmesi nedeniyle, psikologların ve nörobiyologların neden rüya gördüğümüz ve rüyaların ne anlama geldiği hakkında bir dizi teorisi bulunuyor. En yaygın rüyalardan bazılarını keşfetmek, hayatınızı daha iyi anlamlandırmaya yardımcı olabilir. İşte o rüyalar…
BEBEK SAHİBİ OLMAK
Erkeklerin bebek sahibi olmayı rüyalarında görmesi, daha az görülen bir durumdur. Ancak bu rüyayı görüyorlarsa, cinsiyetleriyle ilgili bir kayıp endişesi altında olabilirler. Hamile kadınların bu rüyayı görmesi ise; sürecin heyecanıyla ilişkilidir. Fakat hamile olmayan ve bu beklentisi bulunmayan kadınların bu rüyayı görmesi, genellikle hayatlarında "yeni bir şeye adım atma" çabası olarak nitelendiriliyor.
DİŞLERİN DÖKÜLMESİ
Toplumda en yaygın görülen rüyalardan biri olan dişlerin dökülmesi, hayatınızdaki değişmekte olan bir şey hakkında endişeli veya korkmuş olduğunuz anlamına geliyor. Bunun, çocuklukta yaşanan travmatik süt dişlerinin bağlantılı olduğu düşünülüyor.
KAPANA KISILMIŞ HİSSETMEK
İnsanlar, kısıtlanmayı ve hareket edememeyi sıklıkla rüyalarında görüyor. Bu rüya, bir kişinin hayatındaki hayal kırıklığı ile ilgili olduğu düşünülüyor. Genellikle işte veya tatmin edici olmayan bir ilişkide sıkışıp kaldığınız anlamına gelebilir. Rüya aynı zamanda güçsüzlük duyguları ve bir durumu değiştirememe ile de ilişkilendirilmiştir.
PARA
Uyanık yaşamda paranın önemi, rüyada da öne çıkıyor. Rüya Uzmanı Anna-Karin Bjorklund, para kazanmayı sıklıkla rüyanızda görüyorsanız, bunun hayatınızı başka bir alanında da kazanmayı istediğiniz şeylerin temsilini yansıttığını belirtiyor. Örneğin; kariyeriniz, aileniz veya özel ilişkilerde de bir kazanım beklentisi içinde olabilirsiniz.
YEMEK YEMEK
Besinle ilişkili olarak sıklıkla rüya görmek, olumlu ya da olumsuz anlamlara sahiptir. Rüyada yemeklerle dolu bir masa görmek, genellikle yüksek düzeyde mutluluk ve zevkin göstergesi olarak biliniyor. Fakat zarar veren, zehirli bir yemek tüketimi, kişinin hayatında bırakması, kurtulması gereken bir şey olduğunu gösteriyor.
SINAVA GİRMEK
En yaygın rüyalardan biri olan sınav rüyalar, hayatta hangi aşamada olduğunuzu gösteriyor. Okula giden bir çocuk veya gençseniz, yaklaşan sınavların endişesi olabilir. Fakat yetişkin biriyseniz ve günlük hayatta sınav stresiyle karşı karşıya kalmıyorsanız bu rüya, diğer insanların sizi yargılamasına dair bir endişe taşıdığınız anlamına geliyor olabilir.