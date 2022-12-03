Hayatınızın işareti olabilir! Rüyanızda dişinizin döküldüğünü görüyorsanız dikkat

Ortalama bir insanın gece başına üç ila beş rüya görmesi nedeniyle, psikologların ve nörobiyologların neden rüya gördüğümüz ve rüyaların ne anlama geldiği hakkında bir dizi teorisi bulunuyor. En yaygın rüyalardan bazılarını keşfetmek, hayatınızı daha iyi anlamlandırmaya yardımcı olabilir. İşte o rüyalar…

BEBEK SAHİBİ OLMAK

Erkeklerin bebek sahibi olmayı rüyalarında görmesi, daha az görülen bir durumdur. Ancak bu rüyayı görüyorlarsa, cinsiyetleriyle ilgili bir kayıp endişesi altında olabilirler. Hamile kadınların bu rüyayı görmesi ise; sürecin heyecanıyla ilişkilidir. Fakat hamile olmayan ve bu beklentisi bulunmayan kadınların bu rüyayı görmesi, genellikle hayatlarında "yeni bir şeye adım atma" çabası olarak nitelendiriliyor.

DİŞLERİN DÖKÜLMESİ

Toplumda en yaygın görülen rüyalardan biri olan dişlerin dökülmesi, hayatınızdaki değişmekte olan bir şey hakkında endişeli veya korkmuş olduğunuz anlamına geliyor. Bunun, çocuklukta yaşanan travmatik süt dişlerinin bağlantılı olduğu düşünülüyor.