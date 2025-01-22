Hayvansever kadınlar engelli kedileri hayata bakın nasıl bağladılar!

Gümüşhane'de yaşayan hayvansever kadınlar sokakta yaşayamayacak durumdaki engelli kedileri kendi imkânlarıyla kurdukları engelli kedi evinde rehabilite ediyor.

Maddi olarak hiçbir destek almadan kurdukları evde gözleri görmeyen, bacağı olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç kedilerin tedavilerini gerçekleştiren ve onların ev ortamında sıcak bir yuva içerisinde yaşamasını sağlayan gönüllü hayvansever kadınlar ise vatandaşların takdirini topluyor.

Daha çok engelli kediyi sokaklarda ölüme terk etmemek için destek de bekleyen kadınlar, şefkatli elleriyle engelli hayvanların hayata tutunmalarını sağlıyor.





"KEDİLERİMİZİN AŞILARI TAM, ONLARI SAHİPLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Engelli kedilerin sokaklarda yaşamayacaklarını ve bu nedenle bu evi kurduklarını ifade eden hayvansever Gül Yılmaz, "Biz engelli kedi evini 3 kişi kurduk. Kendi aramızda para toplayıp kirasını ve diğer giderlerini karşılıyoruz. Sokaktaki engelli kedilerimizi, gözü görmeyen, bacağı olmayan yaşı ilerlemiş olan kedilerimizi burada bakıyoruz. Bu kediler ilk olarak veterinerde tedavi oluyor oradaki yatış süresi bittikten sonra biz evimize alıyoruz. Birkaç gün ayrı bir odada rehabilite ediyoruz ve sonra diğer kedilerimizin yanına alıyoruz. Tedavi sürecimiz beslenme ve sevgi. Benim çocukluktan geliyor hayvanseverliğim bu hayvanlar sokakta yaşayamazlar o yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdik. Daha çok sarman kedilerimiz var burada, yaşı ilerlemiş kedilerimiz var 17 ve 16 yaşında iki dede kedimiz var, 10 yaşında bir ninemiz var. Bacakları olmayan kedilerimiz var onları rehabilite ediyoruz şu anda. Buradaki kedilerimizi sahiplendirmek de istiyoruz, çok cana yakın kediler. Zaten ev ortamında yetiştikleri için bir yuvaları olmasını çok istiyoruz. Kedilerimizin aşıları tam, isteyene çiplerini taktırıp verebilecek durumdayız. Çünkü eğer onları sahiplendirecek olursak burada yeni engelli kedileri bakacak yer açmış oluruz" dedi.



Zeynep Eren de, "Bizler burada tek başımıza mücadele veriyor olsak da bizlere kum ve mama yardımında bulunan vatandaşlarımız var. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var Gümüşhaneli vatandaşların, hayvanseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Ayrıca buradan 1 yıllık kömür ihtiyacımızı karşılayan Arzular Belde Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış'a da çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.