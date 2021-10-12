Hem aynı hem de farklı! İşte misket limonu ve limonun arasındaki fark

Limon, misket limonu ile aynı aileden olsa da daha büyük bir yapıya sahiptir ve daha ekşi bir tat sunar.

"AYNI AİLEDEN FARKLI ÜYELER"

Şekil olarak da belirli farklılıkları bulunur. Örneğin; limon daha oval bir yapıya sahipken misket limonu daha yuvarlak ve boyut olarak biraz daha küçüktür. Misket limonu ve limon arasında vitamin ve mineraller konusunda da farklılıklar bulunur. İkisi de C vitamini yönünden oldukça zengin olsa da bir misket limonu yaklaşık 29 mg, limon ise 53 mg C vitamini barındırır.



Misket limonu ayrıca A vitamini yönünden de zengindir. Bu sayede özellikle göz sağlığı konusunda büyük bir fayda sağlar. Limon ise potasyum ve folik asit yönünden zengindir. Bu sayede tüketenler için tansiyonu dengeli tutarken aynı zamanda kalbi de koruyan önemli bir katkıya sahiptir.

"KANSERE KARŞI KORUYOR"

Tatlarındaki ekşilikle birlikte alkali bir gıda olması sayesinde zengin bir antioksidan görevi görür. Bu sayede vücutta kansere neden olan serbest radikallerle savaşarak eşsiz bir kanser düşmanı olarak işlerlik gösterir.

Antioksidan olması aynı zamanda günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız, iltihaplanma, grip veya soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarla da kolayca baş etmemizi sağlayarak aynı zamanda bu rahatsızlıklara karşı vücudu korur. Hem misket limonu hem de limonun C vitamini yönünden zengin olması bağışıklık sistemini güçlendirerek kış aylarında kendinizi korumanıza yardımcı olur.

"SAĞLIKLI KİLO ARALIĞINI KORUMAYA YARDIMCI"





İkisinin de bir diğer faydası; aynı zamanda limonoid adı verilen içerikleri sayesinde kanserle savaşırken metabolizmayı da hızlandırarak kilo vermeye ve sağlıklı kilo aralığında kalmanıza yardımcı olmasıdır. Üstelik bu limonoid içeriği; kolesterol seviyesini de düzenleyerek kalp ve damar yollarında ortaya çıkabilecek tıkanıklarının da önüne geçer. Tüm bu sebeplerle, aynı ailenin farklı üyesi olan bu meyveleri, düzenli olarak tüketmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede her yaştan birey için gerekli olan sağlıklı içerikleri yeteri düzeyde alabilmeyi mümkün kılar.