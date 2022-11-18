Hep en lezzetlisini seçeceksiniz! Tezgahlardaki en iyi sebze-meyveyi bulmanın sırrı...

Hem daha tasarruflu hem de daha sağlıklı bir beslenme için yiyeceklerin nasıl seçilmesi ve muhafaza edilmesi konusunda daha doğru bilgiye ihtiyacımız var. Bu sayede seçenekleri değerlendirirken renginden dokusuna kadar birkaç ayrıntıya dikkat edilmesi gerekir. İşte en iyi gıdaları... seçebilmek için birkaç ipucu…

ZEYTİN

Zeytin seçerken ayıklanmış olanları değil de çekirdekli zeytinleri seçmek daha doğrudur. Bunun nedeni, çekirdekleri çıkardıktan sonra zeytinlerin içine daha fazla temas eden ve yumuşamasına neden olabilecek bir sirkeli karışımda bekletilmesidir. Bu nedenle zeytinlerin gerçek lezzetini de alabilme şansınız oldukça azabilir.

SOMON

Somon seçerken dikkat edilmesi gereken nokta biraz dikkat çekici. Özellikle taze balıklarda belirgin bir balık kokusu olmaması gerektiğini bilmelisiniz. Eğer yoğun bir şekilde koku alıyorsanız, bu balığın taze olmadığı anlamına gelebilir.

Tazeliğin bir başka işareti olarak ise bir çiftlikte yetiştirildikten sonra somon balıklarının açık pembeyken yabani somon balıkları, daha koyu bir pembe tonuna sahiptir. Fakat balığın üzerinde gri veya kahverengi lekeler bulunuyorsa bu durum, balığın bir süredir depoda bekletildiğinin işareti olabilir.