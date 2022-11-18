Hep en lezzetlisini seçeceksiniz! Tezgahlardaki en iyi sebze-meyveyi bulmanın sırrı...

Hem daha tasarruflu hem de daha sağlıklı bir beslenme için yiyeceklerin nasıl seçilmesi ve muhafaza edilmesi konusunda daha doğru bilgiye ihtiyacımız var. Bu sayede seçenekleri değerlendirirken renginden dokusuna kadar birkaç ayrıntıya dikkat edilmesi gerekir. İşte en iyi gıdaları... seçebilmek için birkaç ipucu…
ZEYTİN
Zeytin seçerken ayıklanmış olanları değil de çekirdekli zeytinleri seçmek daha doğrudur. Bunun nedeni, çekirdekleri çıkardıktan sonra zeytinlerin içine daha fazla temas eden ve yumuşamasına neden olabilecek bir sirkeli karışımda bekletilmesidir. Bu nedenle zeytinlerin gerçek lezzetini de alabilme şansınız oldukça azabilir.
SOMON
Somon seçerken dikkat edilmesi gereken nokta biraz dikkat çekici. Özellikle taze balıklarda belirgin bir balık kokusu olmaması gerektiğini bilmelisiniz. Eğer yoğun bir şekilde koku alıyorsanız, bu balığın taze olmadığı anlamına gelebilir.
Tazeliğin bir başka işareti olarak ise bir çiftlikte yetiştirildikten sonra somon balıklarının açık pembeyken yabani somon balıkları, daha koyu bir pembe tonuna sahiptir. Fakat balığın üzerinde gri veya kahverengi lekeler bulunuyorsa bu durum, balığın bir süredir depoda bekletildiğinin işareti olabilir.
HURMA
Taze hurmanın hafif buruşmuş görünmesi doğaldır. Fakat çok sert olmamalıdır. Kurutulmuş hurmanın hafif etli görünmesi ve parlak bir kabuğa sahip olması, en iyi alternatiflerden biri olduğunu gösterir. Şeker kristalleri veya üzerinde beyaz lekeler olmamalıdır. Bu durum, meyvenin bozulmaya başladığı anlamına gelir.
SARIMSAK
Sarımsak seçerken kokusuna dikkat etmek oldukça önemlidir. Taze bir sarımsak almak istiyorsanız, kokusunun hafif olması önemlidir. Eğer koku çok belirginse, sebzenin uzun süre beklemiş veya yanlış muhafaza edilmiş olması muhtemeldir. Hatta iç kısımlarda çürüme de başlamış olabilir.
PANCAR
Pancar alırken yeşillik bölümlerinin var olmasını tercih edebilirsiniz. Bu sayede taze olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Her zaman bu mümkün olmadığı için sebzenin büyüklüğüne ve köküne de dikkat edilebilir. Kök kısmında çok fazla tüy görünümü olmaması ve çok büyük olmaması önemlidir. Aksi takdirde çok sert ve yeterince lezzetli olmayan bir ürün tercih edebilirsiniz.
Kuyruğunda çok fazla kıl olmayan çok büyük olmayan bir pancar seçmek daha iyidir, aksi takdirde sert, tatlı olmayan bir ürün alma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.
AVOKADO
Ana renginden farklı olan çok fazla belirgin noktalar, avokadoda bir sorun olduğunu gösterir. Dış katmanında koyu lekeler olan avokadolardan kaçınmanız en iyisidir. Bu durum, genellikle çürüme sürecinin başladığını gösteren önemli bir işarettir. Ayrıca sapının yanındaki alana baskı uyguladığınızda eğer içine bastırabiliyorsanız, meyve muhtemelen fazla olgulaşmış demektir.
NAR
Bazen nar satın almak hayal kırıklığına dönüşebilir. İçi solgun ve tatlı olmayan narları tespit etmek oldukça zor olabilir. Fakat nar seçiminizde meyvenin şeklinin bir daire olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Eğer köşeli bir narsa, yeterince pürüzsüz bir dış katmana ve sıkı bir yapıya sahipse olgunlaşmış demektir.
LİMON
Her şeyden önce iyi bir limon, ağırlığı ve kabuğunun kalınlığından anlaşılır. İlk bakışta anlaşılmasa da limon seçerken ağır olmasına dikkat edebilirsiniz. Ayrıca ince bir kabuğa sahipse ve sapın olduğu bölümde minik çizgilerin oluştuğu çukur bulunuyorsa en iyilerinden birini seçiyor olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu durum, meyvede yüksek miktarda mineral bulunduğu anlamına