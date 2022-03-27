Hindistan cevizi yağını hiç böyle kullanmadınız! Böcekleri yok ediyor, ahşabı yeniliyor…

Hemen her yerde artık kolaylıkla bulabileceğiniz hindistan cevizi yağını, ister güzellik isterseniz temizlik rutini için kullanabilirsiniz. Hem bir bakım ürünü hem de harika bir yiyecek olan bu yağ, aynı zamanda bazı eşyalarınızı da yepyeni hale getirebiliyor. Gelin, bu yağın mucizevi etkilerine hep birlikte bakalım!
KOYU GÖZ HALKALARINI VE GÖZ ALTI TORBALARINI YOK EDİYOR!
Sıklıkla şişmiş gözler ve daha koyu renkteki göz altı renginden şikayetçiyseniz, aslında en basit ve doğal çözümü elinizin altında. Akşamları uyumadan önce ince bir tabaka hindistan cevizi yağını, göz çevresine ve göz altlarına masaj yaparak sürmek, bölgedeki kan akışını artırarak cilt yapısını da güçlendirir. Bu sayede şişmiş göz altlarından ve koyu lekelerden sonsuza kadar kurtulabilirsiniz.
CİLT KIRIŞIKLIKLARINI BİTİRMENİN EN DOĞAL YOLU
Koyu halkalarla birlikte yeni oluşmaya başlayan çizgileri de ortadan kaldırma gücüne sahip olan hindistan cevizi yağı, ihtiyaç duyduğunuz nem tabakasını sağlayarak cilt katmanları arasındaki esnekliği artırır. Bu sayede ince çizgilerinize veda edebilirsiniz.
ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ
Saçlarınızı yıkamak için elma sirkesi ve hindistan cevizi yağını bir araya getirdiğinizde çok daha canlı saçlara sahip olabilirsiniz. Üstelik matlaşmasını da önleyen bu yağ, boyalı saçlarda saç renginin korunmasını da sağlıyor. Bir diğer alternatif olarak şampuanlamadan sonra saç maskesi olarak kullanabilir, ardından durulayabilirsiniz.
KAHVENİZE YENİ BİR TAT
Sade kahve, herkesin damak tadına uymayabilir. Bu nedenle sıklıkla kullanılan kahve kreması yerine daha sağlıklı bir seçenek olan hindistan cevizi yağını deneyebilirsiniz. Bu sayede hem lezzetli hem de daha sağlıklı bir kahve tüketerek güne kendinizi şımartarak başlayabilme imkanına kavuşursunuz.
DÖKÜM TENCERE VE TAVALARINIZDAKİ ETKİSİ…
Döküm tencere ve tavalar, diğer yanmaz, yapışmaz ürünlerin aksine, yapışmaz değildir. Bu nedenle bu tencereleri kullanırken, yağ kullanımı ihtiyacınız artacaktır. Fakat hindistan cevizi yağı kullanmak, yaptığınız işlemlerde hiçbir yapışma olmadan ve sağlıklı yağ kullanarak en lezzetli ve en sağlıklı yemeklere ulaşmanızı sağlıyor.
DOĞAL BİR GÜNEŞ KREMİ
Güneş kremi olarak kullanılan birçok kimyasal içeriği, sıklıkla cildinize uygulamak istemiyorsanız, alternatif olarak hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. 4-6 aralığında SPF değerine sahip olan hindistan cevizi yağı, yüksek faktörlü olan doğal güneş kremi özellikleri ile aynı seviyede olmasa da koruyucu bir görev görür. Bu nedenle az güneşli havalarda cildinizi korumak için hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz.
DOĞAL BİR BÖCEK KOVUCU
Kimyasallarla dolu böcek spreyleri, tabletlerinden kurtulmak için hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Aşağıda verilen tariftekileri karıştırarak kalıplar içerisinde minik kapsüller oluşturabilir, katılaşan bu kapsülleri, evinizin veya bahçenizin farklı noktalarına koyarak böceklerden korunabilirsiniz.
Hindistancevizi yağı,
kakao yağı,
balmumu, kurutulmuş
biberiye yaprağı,
kurutulmuş bütün karanfil,
kurutulmuş kekik,
toz tarçın,
kurutulmuş kedi nanesi yaprağı,
kuru nane yaprağı,
E vitamini yağı,
lavanta ve limon yağı (her birinden 10+ damla)
KENDİ KOKULU MUMUNUZU YAPIN
Ev yapımı mum tariflerine hindistan cevizi yağını da ekleyerek harika şekiller verdiğiniz mumları, aynı zamanda doğal ve muhteşem kokan, dekorasyon ürünlerine dönüştürebilirsiniz.
MAKYAJ ÇIKARICI OLARAK KULLANIN
Makyaj temizleme sularının ve sütlerinin içeriğinden emin olamıyorsanız ve doğal bir içerik arıyorsanız, ideal seçeneklerden biri; hindistan cevizi yağıdır. Bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı ve ılık su ile tüm makyajınızı saniyeler içerisinde temizleyebilirsiniz. Üstelik cildinizi temizlerken ihtiyaç duyduğunuz nemi kazandırmayı da kolaylaştıracaktır.
YARALARINIZI DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİR
Hindistan cevizi yağı, anti-inflamatuar özelliği sayesinde güneş yanıklarını, kızarıklıkları, kesikleri yatıştırmaya, iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Ağrı ve kaşıntıları gidermek için de yaralara veya eklem noktalarına sürebilirsiniz.
EN DOĞAL PEELING JELİ
Vücutta düzenli olarak yapılan peeling, ölü deriyi atmanızı sağlayarak taze ve canlı bir cilt görünümüne her daim kavuşabilirsiniz. Tamamen doğal içerikler kullanarak yapabileceğiniz hindistan cevizi yağı peelingi ise en etkililerden biri oluyor. Şeker, hindistan cevizi yağı ve bazı uçucu yağların karışımını kullanarak hazırlayacağınız bu peeling karışımını kabak lifi kullanarak tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz.
SAĞLIKLI AYAKLARIN VAZGEÇİLMEZİ
Hindistan cevizi yağı, antibakteriyel özelliği sayesinde ayak mantarları konusunda en iyi önleyicilerden biridir. Mantar enfeksiyonu, topuk çatlağı gibi sorunlarla baş etmek için hindistan cevizi yağını ayaklarınıza düzenli olarak uygulayabilirsiniz.
TÜM DERİLER İLK GÜNKÜ GİBİ
Deri olan ayakkabılar, ceketler veya kemerler… Tüm bu ürünler zaman içerisinde yıpranacaktır ve düzenli olara bakım gerektirir. Fakat hindistan cevizi yağı, deri olan tüm ürünler için en iyi bakımı sağlayan doğal içeriklere sahiptir. Dairesel hareketlerle ovalayarak kullanacağınız hindistan cevizi yağı, derilerde oluşabilecek yıpranma veya çatlama sorununu engeller.
AHŞAPLARI YENİLEYİN
İster ahşap kaşıklar, isterseniz ahşap vitrininiz olsun tüm bu ürünlerdeki yenilenmeyi sağlayan hindistan cevizi yağı, her daim eşyalarınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlıyor. Çürüme, aşınma veya yıpranmayı önleyen bu yağı kullanırken ahşabın içine temas etmesine izin verin.