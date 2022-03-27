Hindistan cevizi yağını hiç böyle kullanmadınız! Böcekleri yok ediyor, ahşabı yeniliyor…

ŞAMPUAN VE SAÇ KREMİ Saçlarınızı yıkamak için elma sirkesi ve hindistan cevizi yağını bir araya getirdiğinizde çok daha canlı saçlara sahip olabilirsiniz. Üstelik matlaşmasını da önleyen bu yağ, boyalı saçlarda saç renginin korunmasını da sağlıyor. Bir diğer alternatif olarak şampuanlamadan sonra saç maskesi olarak kullanabilir, ardından durulayabilirsiniz.

KAHVENİZE YENİ BİR TAT Sade kahve, herkesin damak tadına uymayabilir. Bu nedenle sıklıkla kullanılan kahve kreması yerine daha sağlıklı bir seçenek olan hindistan cevizi yağını deneyebilirsiniz. Bu sayede hem lezzetli hem de daha sağlıklı bir kahve tüketerek güne kendinizi şımartarak başlayabilme imkanına kavuşursunuz.