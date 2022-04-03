İftarda beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek...

Korkmaz, "Başlangıç için iftarda yenebilecek ve beyne doygunluk hissi veren en uygun yiyecek çorbadır. Çorba haricinde iftara peynir, zeytin gibi basit yiyeceklerle de başlanabilir. İftar yemeklerinde her gün salata ve sebze yemeği gibi lif oranı yüksek oranlı besinlerin olmasına da dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında midenin uzun süre boş kalması sebebi ile iftar yemeklerini seçmenin sağlık açısından önemli olduğunu belirten Korkmaz, oruç süresince midenin uzun süre boş kalmasından sonra bir anda çok yiyecek tüketilmesinin mide ve kalp sorunlarını beraberinde getireceğini kaydetti.

Korkmaz, "Sağlık sorunlarını önlemek için iftarda yavaş yavaş ve az miktarda yemek yenmesi gerekiyor. Dengeli olmak kaydı ile iftar ve sahur arasına da mutlaka bir ara öğün eklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının reflü ve kabızlık olduğunu belirten Korkmaz, "Reflüyü önlemek için kahve, kakao, çikolata gibi aşırı kafein alımından kaçınmalı, yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı ve yemek yenir yenmez yatılmamalı. Kabızlık problemi çekenler için posalı besinlerin iftar ve sahurda yenilecek besinler arasında olması önemlidir. Bunun için de meyve ve sebze tüketiminin artırılması, tam buğday, siyez, kara buğday veya çavdar ekmeğinin kullanılması ve özellikle su tüketiminin artırılması gerekiyor." dedi.