İkizinin sesi oldu! "İşaret dilini onun için öğreniyorum"

"KENDİ ARALARINDA OLUŞTURMUŞ OLDUKLARI BİR DİL VAR" Bilgen Sezer'in kursa yaklaşık 1 ay önce başladığını ifade eden Bedir, "Bilgen 120 saatlik temel eğitim kursuna başladı. Kardeşinin işitme engelli olduğunu ve kardeşiyle iletişim kurmak için geldiğini söyledi. Kendi aralarında oluşturmuş oldukları bir dil var ama sadece ikisi ve aile arasında anlaşılıyor. Profesyonel eğitim için bu kursa gelmesi gerekiyordu. Bende duyduğumda çok heyecanlandım sevindim" diye konuştu.





"ONU HEP ÖN PLANDA TUTTUM"

İşitme engelli kardeşiyle daha iyi anlaşabilmek için kursa başladığını kaydeden Bilgen Sezer, "Dudak okuyoruz ama hareket bilmediğimiz için çok zorlanıyoruz. Ona yardımcı olabilmek için bu kursa başvurdum. Kardeşim doğuştan işitme engelli 10 yıl İstanbul Göztepe'de yatılı okudu, orada öğrendi. Sonra geldi 2 yıl üniversiteyi dışarıdan okudu. Bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Şimdi İzmit'te halkla ilişkiler bölümünde çalışıyor. Girdiği her ortamda anlaşmaya çalıştı çünkü hiçbir yerde işaret dili yoktu. Zorlandı. Kendini anlatmaya çalıştı ancak anlatamadığı yerde bana soruyordu. Ben arıyordum. Bilmediği için senelerdir yardımcı oluyorum. Dudak okumayı daha çok tercih ediyorduk. Dudakla veya harflerle yazarak anlaşmaya çalışıyorduk. Bu kursa başladıktan sonra daha iyi anlamaya çalışacağız. Anlamaya da başladık zaten. Mutlu oluyor. Algılamak, öğrenmek hoşuna gidiyor. Onu hep ön planda tuttum" diye konuştu.