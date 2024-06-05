İlhami dede sağlıklı yaşamın ilhamını sunuyor! Günde 20 kilometre pedal çeviriyor...

"BİSİKLET ÇOK GÜZEL BİR ULAŞIM ARACI"

Kentte bisiklet yolu olmadığına dikkati çeken Yıldırım, bu ihtiyacın karşılanması halinde vatandaşların teşvik edilebileceğini belirtti.

Herkese bisiklet sürme önerisinde bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Akranlarımın genelde kas, bel ve ayak ağrıları oluşuyor, bu ağrılarını gidermek için bisiklet sürsünler. Şükürler olsun bugüne kadar ayakta tedaviler dışında hastaneye gitmedim, bunu bisiklete borçluyum. Bisikletin bende en büyük yeri kolay ulaşım sağlaması, her yere rahatlıkla gidebiliyorsun, istediğin yere park edebiliyorsun bir de sağlığını kazanıyorsun, çok güzel bir ulaşım aracı. Boş kaldığım zaman bisikletle tarihi yerleri geziyorum, çok da hoşuma gidiyor. Bazen de mantar toplamaya gidiyorum. Zamanımı böyle değerlendiriyorum, bunlar emekli bir insana çok hoş geliyor."