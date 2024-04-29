İlk makinesini "veresiye" ile almıştı! Şimdi kendi işinin patronu...

Karabacak, kadınların her işi yapabileceğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Kadının olduğu her yer güzel. Kadının her işte olması lazım. Kendi işini yapmak isteyenlere elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum, 'Ben yaptıysam sen de yaparsın' diyorum. Şansını denemekten hiçbir şey kaybetmez kimse. Ben şansımı denedim. Tek pişmanlığım, keşke daha önce açsaymışım. Önceki yıllarıma acıyorum."

İş yerinin müşterilerinden Semra Daştan ise Ayla Karabacak ile ablası vasıtasıyla tanıştığı, düzenli müşteri olduğunu dile getirerek, Karabacak'ın hem terziliğinden hem de arkadaşlığından çok memnun olduğunu kaydetti.