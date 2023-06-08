İlkokul sınıfı yuvaları oldu! Anne kedi ve yavrularına 3/A sınıfı öğrencileri sahip çıktı...

Sınıf öğretmeni Üstün, AA muhabirine, anne kedinin bakım ve beslenmesine dikkat ettiklerini belirterek, "Anne kedi de yavrularını besliyor. Biz sınıfımızda öğrencilerimize çevreyi ve doğayı koruma bilinci vermeye çalışıyoruz. Çocuklara sevgi, merhamet gibi duyguları vermeye çalışıyoruz. Bu kediler de bizim için güzel bir durum oldu." dedi.