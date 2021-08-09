İnanılmaz ceset! 28.000 yaşında hiç bozulmamış halde bulundu

Uzmanlar, Sparta lakaplı aslanın, dişleri, derisi, yumuşak dokusu ve organları tamamen mumyalanmış ama bozulmamış halde olduğunu doğruladı. Üstelik uzmanlar, şimdiye kadar keşfedilmiş en iyi korunmuş Buz Devri hayvanı olduğunu söylüyor.

"KÜRKÜ HASAR GÖRMEMİŞ"

Kürkü de çamurla keçeleşmiş, ama inanılmaz şekilde başka türlü hasar görmemiş. İsveç, Stockholm'deki Paleogenetik Merkezi'nden gelen ekibe göre, yavru öldüğünde iki aylıktan daha küçüktü.

Bu fosil, birbirlerinden 15 metre uzakta keşfedildikleri için başlangıçta kardeş oldukları düşünülen iki mağara aslanı yavrusundan biriydi.

Bununla birlikte, yapılan yeni çalışma sonucunda Sparta'nın aslında 43.448 yaşında olduğuna inanılan ve öldüğünde bir ila iki aylık olduğu düşünülen Boris adlı diğer yavrudan 15.000 yıl daha geç yaşadığını ortaya koydu.

"ŞİMDİYE KADAR EN İYİ KORUNMUŞ BUZ DEVRİ HAYVANI"

Paleogenetik Merkezi'nde evrimsel genetik profesörü ve çalışmanın yazarı olan Love Dalen bir basın açıklamasında şunları söyledi: "Sparta muhtemelen şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş Buz Devri hayvanı ve kürkü dışında aşağı yukarı hasarsızdır biraz karıştırdı, bıyıklarını bile korudu. Boris biraz daha hasarlı ama yine de oldukça iyi."

Çalışma bu hafta Quarternary dergisinde yayınlandı ve özette şu açıklama yapıldı: "Fosil aslan yavruları çok yakın bir yerde bulundu, ancak radyokarbon yaşları farklı olduğu için aynı döneme ait değiller: dişi (Sparta) 27.962 ± 109 yıl BP'ye tarihlendirildi ve erkek (Boris) 43.448 ± 389 yıl BP'ye tarihlendirildi."

"ANİ ŞEKİLDE DONMUŞLAR"

Araştırmacılar, Sparta'nın kürkünün "grimsi ila açık kahverengi" olduğunu, oysa Boris'in kürkünün "genellikle daha açık, grimsi sarımsı" olduğunu söyledi. Bunun, mağara aslanlarında 'yaşla birlikte hakim olan' açık renklenmenin mümkün olduğu ve 'kuzeydeki karla kaplı manzaralara uyarlanabilir' olduğu anlamına geldiğini söylediler.

Dalen, ne kadar iyi korunduklarına bakılırsa, yavruların hemen gömülmüş olabileceklerini söyledi. Dalen, "Korundukları göz önüne alındığında çok hızlı bir şekilde gömülmüş olmalılar. Bu yüzden belki bir çamur kaymasında öldüler ya da permafrosttaki bir çatlağa düştüler" dedi. Uzmanlar, "permafrost, mevsimsel çözülme ve donma nedeniyle büyük çatlaklar oluşturur." bilgisini vererek aslında bir çukura hızla gömüldükleri anlamına geldiklerini belirtiyor.