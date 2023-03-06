İngiltere’nin konuştuğu Türk kızı Mine! Türk doktorundan tip 2 diyabet ve Ms’e deva olacak araştırma

Gen-protein-hastalık bağlantıları çalışılarak belirlenen bu proteinler yeni tedaviler geliştirilmesinde yol gösterici olabilecek. Peki bu ne anlama geliyor? İnsan vücudunun temel fonksiyonel birimi ve var olan ilaçların en yaygın hedefi olan proteinlerin hangilerinin hastalığa sebep olduğunu, hangilerininse hastalıkların sonucu olarak ortaya çıktığını ayrıt etmek önemli.

Örneğin, ekip ilk kez GRP adı verilen bir hormon seviyesi yüksek olan kişilerin tip 2 diyabete yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.