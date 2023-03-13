İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Sakala çarpan çorbası tarifi

Uzun uzun bugün ne pişirsem diye düşünenlere müjde! Soğuk havalarda içinizi sıcacık tutacak hem de şifasıyla hastalıklardan korunmanızı sağlayacak enfes bir tarif ile geldik... Afyonkarahisar yöresine ait sakala çarpan çorbası, hem doyuruculuğuyla hem de zengin içeriğiyle yiyenleri mest ediyor. İsmiyle merak uyandıran bu çorbanın adı; çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dededen gelliyor. Söylenenlere göre bu dede çorbayı içerken sakalına takılan erişteler yüzünden çorbanın adı sakala çarpan çorbası olarak günümüze kadar gelmiş. Öyleyse gelin bu tarifin yapılışına bir bakalım.