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İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Sakala çarpan çorbası tarifi

Sakala çarpan çorbası, Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinden biri oluyor. Türk Mutfak Kültürü’nün en zengin seçkilerini sunan Afyonkarahisar, mercimek ve erişte ile yapılan bu şifa dolu çorba ile herkesi mest etmeyi başarıyor. Bu çorbanın ismi ise çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dededen geliyor. Peki bu enfes tarifin yapılışını öğrenmek ister misiniz? İşte davet masalarını şenlendiren, sakala çarpan çorbası tarifi...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 10:09
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İsmiyle merak uyandırıyor tadıyla şifa dağıtıyor! Sakala çarpan çorbası tarifi

Uzun uzun bugün ne pişirsem diye düşünenlere müjde! Soğuk havalarda içinizi sıcacık tutacak hem de şifasıyla hastalıklardan korunmanızı sağlayacak enfes bir tarif ile geldik... Afyonkarahisar yöresine ait sakala çarpan çorbası, hem doyuruculuğuyla hem de zengin içeriğiyle yiyenleri mest ediyor. İsmiyle merak uyandıran bu çorbanın adı; çorbayı kaşıkla değil de tastan içen dededen gelliyor. Söylenenlere göre bu dede çorbayı içerken sakalına takılan erişteler yüzünden çorbanın adı sakala çarpan çorbası olarak günümüze kadar gelmiş. Öyleyse gelin bu tarifin yapılışına bir bakalım.

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 1 su bardağı erişte
  • 1 adedet soğan
  • Et suyu
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un, tuz ve nanedir.

YAPILIŞI:

  1. İlk olarak mercimekleri güzelce yıkayın.
  2. Ardından ince ince doğranan soğan, iki yemek kaşığı yağla birlikte kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavurun.
  3. Un da ekledikten sonra güzelce karıştırın.
  4. Sonra mercimek, tuz ve et suyu ekleyin.
  5. Kaynadıktan sonra erişteyi ilave edin.
  6. 15-20 dakika daha pişirdikten sonra, iki yemek kaşığı yağı tavada eritin. Sonra içine nane ekleyip biraz kavurduktan sonra çorbanın üzerine ilave edin.
  7. Herkese afiyet olsun!
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