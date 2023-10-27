Kabartma Tozu Yerine Karbonat Konulur Mu? Hamur İşlerinde Kabartma Tozu Yoksa Karbonat Kullanılır Mı?

Kabartma tozu ve karbonat zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilen malzemelerdir. Karbonat doğada bulunan ve tuzlu yapısı ile bilinen bir malzemedir. Kabartma tozu ise karbonat ile asidin karışımı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle belli durumlarda birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar. Ancak kullanmadan önce hamur işlerinde kabartma tozu yerine karbonat konulur mu sorusuna doğru yanıt bulmak gerekir.

Kabartma Tozu Yerine Karbonat Konulur mu?

Hamur işi yemekler ya da kekler yapılırken olmazsa olmaz malzemelerden birisi kabartma tozudur. Kabartma tozu yapılan pasta ve böreklerin daha puf görünmesini sağlayan malzemedir. Belli ölçüde kullanılan kabartma tozu bulunmadığında ise yerine karbonat kullanılabilmektedir. Aralarında ufak birtakım ayrımlar olsa da kabartma tozu yerine karbonat kullanmakta bir sakınca bulunmaz. Bazı durumlarda ise damak zevkine göre kişiler kabartma tozu ve karbonatı birlikte kullanabilirler.

Kabartma Tozu ve Karbonat Arasındaki Farklar

Kabartma tozu ve karbonat arasında ufak tefek farklılıklar bulunur. Kabartma tozu genelde hızlı tariflerde kullanılmaktadır. Kek ve poğaça gibi tariflerde yer alan bu malzeme tüm sıvılar ile kolayca tepkimeye girebilmektedir.

Bunun yanında karbonat kullanırken ise sirke ya da limon gibi asitli sıvılardan yararlanılmaktadır. Fakat kabartma tozunda bu tarz sıvılara ihtiyaç duyulmaz. Süt veya yoğurt ile tepkimeye girebilecek malzemelerdir. Kullanılan malzemelerin asidik özellikleri dikkate alınarak da birbirinden ayrılabilmektedir.