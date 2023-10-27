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Kabartma Tozu Yerine Karbonat Konulur Mu? Hamur İşlerinde Kabartma Tozu Yoksa Karbonat Kullanılır Mı?

Kabartma tozu hem hamur işlerinin hem de kek yapımının en önemli malzemelerinden biridir. Her türden hamur işinde karşılaşılan kabartma tozu daha kabarık kek ve pastalar yapabilme imkânı sunar. Kabartma tozu kadar çok bilinen malzemelerden bir diğeri ise karbonattır. Bu nedenle genelde ikisi birbirine de karıştırılabilmektedir. Hamur işlerinde kabartma tozu yerine karbonat konulur mu sorusuna bu bakımdan sıklıkla yanıt aranır.

Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:54
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KABARTMA TOZU YERİNE KARBONAT KONULUR MU? HAMUR İŞLERİNDE KABARTMA TOZU YOKSA KARBONAT KULLANILIR MI?

Kabartma tozu ve karbonat zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilen malzemelerdir. Karbonat doğada bulunan ve tuzlu yapısı ile bilinen bir malzemedir. Kabartma tozu ise karbonat ile asidin karışımı olarak tanımlanabilir. Bu nedenle belli durumlarda birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar. Ancak kullanmadan önce hamur işlerinde kabartma tozu yerine karbonat konulur mu sorusuna doğru yanıt bulmak gerekir.

Kabartma Tozu Yerine Karbonat Konulur mu?

Hamur işi yemekler ya da kekler yapılırken olmazsa olmaz malzemelerden birisi kabartma tozudur. Kabartma tozu yapılan pasta ve böreklerin daha puf görünmesini sağlayan malzemedir. Belli ölçüde kullanılan kabartma tozu bulunmadığında ise yerine karbonat kullanılabilmektedir. Aralarında ufak birtakım ayrımlar olsa da kabartma tozu yerine karbonat kullanmakta bir sakınca bulunmaz. Bazı durumlarda ise damak zevkine göre kişiler kabartma tozu ve karbonatı birlikte kullanabilirler.

Kabartma Tozu ve Karbonat Arasındaki Farklar

Kabartma tozu ve karbonat arasında ufak tefek farklılıklar bulunur. Kabartma tozu genelde hızlı tariflerde kullanılmaktadır. Kek ve poğaça gibi tariflerde yer alan bu malzeme tüm sıvılar ile kolayca tepkimeye girebilmektedir.

Bunun yanında karbonat kullanırken ise sirke ya da limon gibi asitli sıvılardan yararlanılmaktadır. Fakat kabartma tozunda bu tarz sıvılara ihtiyaç duyulmaz. Süt veya yoğurt ile tepkimeye girebilecek malzemelerdir. Kullanılan malzemelerin asidik özellikleri dikkate alınarak da birbirinden ayrılabilmektedir.

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