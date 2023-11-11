Kahve lekesini saniyeler içerisinde temizliyor! Lekeden eser bırakmayan o yöntem...

Temizlik konusunda uzmanlar kahve lekesinde hızlı hareket etmenin önemli olduğunu söylüyor. Ancak buna fırsatınız olmadıysa bile bu yöntem sayesinde kolaylıkla lekeden kurtulmanız mümkün. İşte adım adım kahve lekesi temizlemenin yolu…

MALZEMELER

Sıvı Deterjan veya Bulaşık Sabunu

Su

Toz Çamaşır Deterjanı

Beyaz sirke

Diş fırçası

Leke çıkarıcı

KAHVE LEKESİNİ ÇIKARAN YÖNTEM

İşte uzmanlardan en etkili ve pratik kahve çıkarma yöntemi:

Lekenin yerleşmesini önlemek için, su berraklaşana kadar giysiyi yaklaşık 10 ila 15 dakika soğuk suyla durulayın.

Lekeye sıvı deterjan veya sıvı bulaşık sabunu sürün ve 5 dakika bekletin.

Giysiyi suya batırın ve lekeyi parmaklarınızla hafifçe ovalayın.

Hala kahve izi varsa, toz çamaşır deterjanını eşit oranlarda su ve beyaz sirkeyle karıştırarak bir macun hazırlayın. Lekeyi bu karışımla hafifçe fırçalamak için bir diş fırçası kullanın.

İyice durulayın.

Kumaşa leke çıkarıcı uygulayın ve 5 dakika bekletin.

Giysiyi her zamanki gibi yıkama talimatlarına göre yıkayın ve ardından açık havada kurutun.