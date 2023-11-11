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Kahve lekesini saniyeler içerisinde temizliyor! Lekeden eser bırakmayan o yöntem...

Kahve lekelerinin kötü yanı, neredeyse hiçbir zaman tam olarak çıkmamalarıdır. En inatçı lekelerin başında gelen kahve özellikle sabah saatlerinde içtiğinizde üzerinize dökülürse tüm gün kalacağı için inatçı bir hal alabilir ve başa çıkılması zor olur. Buna karşın önereceğimiz yöntem kısa sürede lekenin hiç olmamış gibi kaybolmasını sağlayacaktır.

Giriş Tarihi: 11.11.2023 10:43
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KAHVE LEKESİNİ SANİYELER İÇERİSİNDE TEMİZLİYOR!

Temizlik konusunda uzmanlar kahve lekesinde hızlı hareket etmenin önemli olduğunu söylüyor. Ancak buna fırsatınız olmadıysa bile bu yöntem sayesinde kolaylıkla lekeden kurtulmanız mümkün. İşte adım adım kahve lekesi temizlemenin yolu…

MALZEMELER

  • Sıvı Deterjan veya Bulaşık Sabunu
  • Su
  • Toz Çamaşır Deterjanı
  • Beyaz sirke
  • Diş fırçası
  • Leke çıkarıcı

KAHVE LEKESİNİ ÇIKARAN YÖNTEM

İşte uzmanlardan en etkili ve pratik kahve çıkarma yöntemi:

Lekenin yerleşmesini önlemek için, su berraklaşana kadar giysiyi yaklaşık 10 ila 15 dakika soğuk suyla durulayın.

Lekeye sıvı deterjan veya sıvı bulaşık sabunu sürün ve 5 dakika bekletin.

Giysiyi suya batırın ve lekeyi parmaklarınızla hafifçe ovalayın.

Hala kahve izi varsa, toz çamaşır deterjanını eşit oranlarda su ve beyaz sirkeyle karıştırarak bir macun hazırlayın. Lekeyi bu karışımla hafifçe fırçalamak için bir diş fırçası kullanın.

İyice durulayın.

Kumaşa leke çıkarıcı uygulayın ve 5 dakika bekletin.

Giysiyi her zamanki gibi yıkama talimatlarına göre yıkayın ve ardından açık havada kurutun.

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