Kahverengi ve Beyaz Yumurta Arasındaki Fark Nedir? Kahverengi Yumurta Mı Beyaz Yumurta Mı Daha Sağlıklı?

Günlük olarak tüketilen yumurtaların kabukları, genellikle kahverengi ve beyaz renktedir. Hangisinin daha faydalı olduğunu merak edenlere, bunların besin değerleri arasında bir fark olmadığını söylemek gerekir. Öte yandan yumurtaların kabuklarının renginin, lezzeti etkilemesi gibi bir durum olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Kahverengi ve beyaz yumurta arasındaki fark nedir, hangisi daha sağlıklı soruları ise birçoğu tarafından araştırılır.

Kahverengi ve Beyaz Yumurta Arasındaki Fark Nedir?

Yumurtaların renkleri, kalınlıkları ve şekilleri, tavuktan tavuğa değişir. Bunlar genellikle, kahverengi, açık kahverengi, beyaz, açık yeşil ve açık mavi renktedirler. Yumurta kabuklarına renk veren pigmentlerin farklılığı nedeniyle bu çeşitlilik meydana gelir. Protoporfirin IX pigmenti, yumurtanın kabuğunun kahverengi, leghorn beyaz, biliverdin ise mavi ya da yeşil olmasına neden olur.

Öte yandan yumurtaların kabuklarının renginin, besin değerlerini etkilemesi söz konusu değildir. Bundan dolayı, beyaz yumurtaların kahverengi olanlardan daha sağlıklı olduğunu veya tam tersini söylemek doğru değildir. Tavukların tüylerinin rengi, yumurtaların rengini belirleyen en önemli faktördür. Kahverengi tavuklar kahverengi yumurtlarken beyaz tüylüler ise beyaz yumurtlar.

Beyaz Yumurta Hangi Tavuktan Çıkar?

Yumurtaların kabuk rengini belirleyen temel etken, yumurtlayan tavuğun genleridir. İtalyan Leghorn tavuklarının tüyleri ile kulak lopları beyazdır. Bu nedenle, beyaz renkli yumurtalar yumurtlarlar. Kahverengi kabuklu olanlar ise İngiliz Orpington ile Amerikan Plymouth Rocks ve Rhode Island Reds tavukları tarafından üretilir. Ameraucana ya da bilinen diğer adıyla Paskalya tavukları, açık mavi yumurtlarlar.

Şili kökenli bir tavuk türü olan Araucana'lar ise yeşil yumurtaları ile ünlüdürler. Tüylerinin rengi çoğunlukla kahverengi, siyah ve gridir. Dongxiang ve Lushi tavuk türleri de mavi ve yeşil renkli yumurtalar üretirler. Halk arasında kabul gören genel görüşe göre, kahverengilerin organik ve bu nedenle daha sağlıklı olduğu düşünülür. Oysaki bu tamamen yanlıştır, beyaz ve kahverengiler arasında kabuk renginden başka hiçbir fark yoktur.