Kalıcı Oje Nasıl Çıkar? Kalıcı Oje Evde Nasıl Çıkarılır, Aseton İle Olur Mu?

Kalıcı oje özellikle son zamanlar çok popüler bir uygulama haline gelmiştir. Bununla birlikte insanlar kalıcı oje nasıl çıkar, kalıcı oje evde nasıl çıkarılır, aseton ile olur mu gibi sorular sorarak bu sorulara yanıt aramaktadırlar. Kalıcı oje ile ilgili kalıcı oje nasıl çıkar, kalıcı oje evde nasıl çıkarılır, aseton ile olur mu sorularına yanıt verdiğimiz metnimizi sizler için derledik.

Kalıcı Oje Nasıl Çıkar?

Kalıcı oje, tırnaklara uygulanan bir tür ojedir. Aynı zamanda jel oje olarak da adlandırılır. Normal ojelerden farklı olarak, özel bir UV lambası kullanılarak sertleştirilir ve tırnak üzerinde daha uzun süre dayanır. Kalıcı oje uygulaması genellikle profesyonel tırnak salonlarında yapılır, ancak evde de yapmak mümkündür. Kalıcı oje, profesyonel bir uygulama olduğu için normal oje gibi kolayca çıkarılamaz. Ancak, aşağıdaki yöntemleri kullanarak kalıcı ojenizi çıkarabilirsiniz:

Aseton: Aseton içeren bir tırnak cilası çıkarıcısı kullanabilirsiniz. Bir pamuk topunu asetonla ıslatın ve tırnaklarınızın üzerine koyun. Tırnaklarınızı pamukla sarın ve 10-15 dakika bekletin. Sonra pamukları çıkarın ve oje çıkarıcı ile tırnaklarınızı ovalayın.

Isopropil alkol: Aseton yerine, birkaç damla isopropil alkolü de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, pamuklu topu ıslatın ve tırnaklarınıza koyun. 10-15 dakika bekleyin ve pamukları çıkarın. Sonra, tırnaklarınızı oje çıkarıcı ile ovalayın.

Folyo yöntemi: Tırnaklarınızı aseton ile ıslatın ve birer parça asetone batırılmış pamuklu topu her tırnağınıza koyun. Her bir tırnağınızı birer parça alüminyum folyo ile sarın ve 10-15 dakika bekleyin. Sonra folyoları çıkarın ve tırnaklarınızı oje çıkarıcı ile ovalayın.

Bu yöntemlerle kalıcı ojenizi çıkarmaya çalışırken, tırnaklarınızı güçlendirmek için nemlendirici bir krem kullanmanızı öneririm. Ayrıca, tırnaklarınıza fazla baskı uygulamamaya özen gösterin ve tırnaklarınızın sağlığına dikkat edin.

Kalıcı Oje Evde Nasıl Çıkarılır?

Kalıcı oje yapmak için öncelikle tırnaklarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olmanız gerekir. Daha sonra, tırnaklarınızın üstüne özel bir baz katı sürün. Bu baz katı, kalıcı ojenin tırnağa daha iyi tutunmasına yardımcı olur. Baz katı kuruduktan sonra, istediğiniz renkteki kalıcı ojeyi tırnaklarınıza sürün. Kalıcı oje, normal ojelere göre daha yoğun bir kıvama sahiptir, bu nedenle ince bir tabaka halinde sürmek önemlidir. Daha sonra, özel bir UV lambası kullanarak ojeyi sertleştirin. Bu işlem, ojenin daha uzun süre dayanmasını sağlar. Son olarak, kalıcı ojenin üstüne bir kat koruyucu üst kat sürerek, daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz. Kalıcı ojeyi evde çıkarmak biraz daha zahmetlidir. Kalıcı ojeler normal ojelerden daha dayanıklıdır, bu nedenle çıkarırken biraz daha zaman alır. Ancak, yine de evde çıkarılabilir. Öncelikle, bir tırnak çıkarıcısı satın almanız gerekebilir. Tırnak çıkarıcısı, kalıcı ojeyi kolayca çıkarmak için tasarlanmış bir üründür. Tırnak çıkarıcısını kullanmadan önce, tırnaklarınızın üstündeki parlaklığı mat hale getirmek için tırnaklarınızın üzerinde biraz limon suyu sürmeniz gerekebilir. Daha sonra, tırnak çıkarıcısını bir pamuklu topa dökün ve tırnaklarınızın üzerine koyun. Her tırnağınızı bir parça alüminyum folyo ile sararak 10-15 dakika bekletin. Sonra folyoları çıkarın ve kalıcı oje çıkarıcısı ile tırnaklarınızı ovalayarak ojeyi çıkarın. Kalıcı oje, tırnaklarda uzun süre kalabilen bir oje türüdür. Profesyonel bir uygulama olduğu için, çıkarması normal ojelere göre biraz daha zahmetli olabilir. Ancak bu yöntemlerle evde kalıcı ojenizi çıkarabilirsiniz.

Aseton ile Olur Mu?

Kalıcı oje evde aseton ile de çıkarılabilir. Ancak, aseton tırnaklar için oldukça kurutucu bir madde olduğu için, uzun süreli kullanımı tırnaklarda zarara neden olabilir. Ayrıca, asetonlu pamuklu topların tırnaklarda fazla bekletilmesi de tırnakların kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle, kalıcı ojenizi çıkarmadan önce tırnaklarınızı korumak için bazı önlemler alabilirsiniz. Öncelikle, çıkarma işlemi sırasında tırnaklarınızı fazla sert bir şekilde ovalamamaya özen göstermelisiniz. Ayrıca, asetonlu pamuklu topları tırnaklarınızın üzerinde fazla bekletmemeye çalışın. Bunun yerine, asetonlu pamuklu topları tırnaklarınızın üzerinde 10-15 saniye kadar bekletin ve daha sonra hafifçe ovalayarak ojeyi çıkarın.