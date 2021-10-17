Kalkınmanın öncüsü hareket: Kadın muhtar ve ev hanımları el ele

"KADINLAR NE KADAR GÜÇLÜ, EĞİTİMLİ VE BİLİNÇLİ OLURSA TOPLUM O KADAR GÜÇLÜ VE MUTLU OLUR"

Muhtar Özlem Çelik, AA muhabirine, seçimi kazanmasıyla mahallede hizmetlere hızlı başladığını söyledi.

Mahallede altyapı çalışmaları ve ekonomik gelir getirici projelere yoğunlaştıklarını anlatan Çelik, "Koyun yetiştiriciliği ve bal üretimine ilişkin projeler hayata geçirildi. Şu anda köyde herkes bal üretiyor, 'ballı köy' olalım diyorlar. Geçen yıl FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından köyde 10 kişiye arı verildi. Biz de bu çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Çelik, Karacadağ eteğindeki kırsal mahallelerden Öbektaş, Ekizli, Karaören ve Gölören'de faaliyetine başlayan Emirgazi Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kadınlar çok çalışkan ve ekonomiye katkı sağlamak istiyor. Evde ürettiklerini pazarlayamıyorlar. Emeklerini değerlendiremiyorlar, hep boşa gidiyor. Bu kooperatifle o kadar heyecanlandılar ki gece gündüz çalışıyorlar. Evde üretilen her şeyin zamanla satışını planlıyoruz. Şimdi pekmez sezonundayız, üretimi satışa hazırlayacağız. 'Kadınlar ne kadar güçlü, eğitimli ve bilinçli olursa toplum o kadar güçlü ve mutlu olur.' diye düşünüyorum. Kadın birliği gerekiyordu. Bu kadınlar o kadar emektar ki her türlü zorlu işi yapıyor. Buna el atmak için bu kooperatifi kurduk. İnşallah başaracağız da, güzel dönüşler var. Onlardaki heyecan beni daha da mutlu ediyor."