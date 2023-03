Kara Mürver Ne İşe Yarar? Kara Mürver Faydaları Neler, Ne İçin Kullanılır?

Kara mürver ne işe yarar sorusu son zamanlarda oldukça sık araştırılan bir konudur. Nedeni ise bu bitkinin sağlığa birçok faydası olmasıdır. Bu yüzden kara mürverde hangi vitaminler var öğrenebilir ve buna göre kullanabilirsiniz. Kullanmak isteyen kişiler için kara mürver faydaları konusunu araştırdık. Bulduğumuz sonuçlar arasında kara mürver ekstresi ve şurubu ne işe yarar sorusunun cevabı da mevcut. İçeriğimizin kalan kısmına inerek kara mürver ne işe yarar sorusunun cevabına ayrıntılarıyla ulaşabilirsiniz.

Kara Mürver Nedir?

Adını koyu renkli mor meyvelerinden alan kara mürver bitkisi, antik dönemlerden günümüze kadar zengin bir besin ve şifa kaynağı olarak kullanılmıştır. Kara mürver, Adoxaceae familyasına ait çiçekli bitki cinsi olup Latince ismi sambucus olarak bilinir. Yaygın olarak mürver veya mürver meyvesi olarak anılan bu familyaya ait bitkiler son yıllarda c vitamini ve multivitamin gibi takviyelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yurt dışında daha çok elderberry adı ile bilinse de ülkemizde sambucus nigra ve kara mürver olarak tanınır.

Kara mürver çiçeğinin yaprak sayısı 5-9, nadiren de olsa 3 veya 11 tanedir. Her yaprak 5–30 cm uzunluğundadır ve tırtıklı kenar boşluklarına sahiptir. Kara mürver bitkisi, ilkbaharın sonlarında küçük beyaz veya krem rengi çiçeklerden oluşan büyük kümeler halinde çiçek açar. Bu çiçekler daha sonra küçük siyah, mavi-siyah veya kırmızı, nadiren sarı veya beyaz meyveler halinde tomurcuklanırlar.

Kara Mürver Ne İşe Yarar?

Kara mürverin içerisinde bulunan antioksidanlar ve C vitamini gibi önemli besinler bu bitkinin bu kadar faydalı olmasını sağlamaktadır. C vitamini bağışıklık sistemi, cilt sağlığı ve enerji metabolizması başta olmak üzere birçok açıdan fayda sağlar. Kara mürver ekstresi ürünlerine genellikle C vitamini içeriğini destekleyecek çinko gibi mineraller eklenmektedir.

Vücuttaki oksidatif stresi azaltıp buna bağlı gelişebilecek hastalık riskini azaltan kara mürver, bunu antioksidan etkileri sayesinde yapmaktadır. Bazı çalışmalar kara mürver antioksidanlarının berry ailesindeki diğer meyvelere göre en etkili olanı olduğunu göstermektedir.

Kara mürver ayrıca harika bir lif kaynağı olup 100 gr kara mürverde 7 gr lif bulunmaktadır. Bu sayede sindirim sistemi için de önemli bir yiyecektir. Kara mürverin bilinen diğer faydaları ise şu şekildedir; zararlı bakterilerle savaşır, bağışıklık sistemini destekleyebilir, UV radyasyonuna karşı koruyabilir, idrarı artırabilir, bazı antidepresan özellikler gösterebilir.

Kara Mürver Ekstresi Ve Şurubu Ne İşe Yarar?

Kara mürver şurubu, kara mürver meyvesinden üretilir. Kara mürver, antioksidanlar, lifler ve c vitamini gibi birçok besin içermekle birlikte düşük kalorilidir. 100 gram taze kara mürver 73 kalori, 18.4 gram karbonhidrat ve her biri 1 gramdan az yağ ve protein içerir.

Kara mürver özünün, grip virüsünün neden olduğu semptomların uzunluğunu ve şiddetini azalttığı düşünülmektedir. Kara mürverin, kolesterol, ürik asit ve kan şekeri seviyelerini düşürmek gibi etkileri hayvanlar üzerindeki araştırmalarda görülmüş olsa da insanlar üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Kara Mürver Nasıl Tüketilir?

Mürver bitkisinin pişmemiş meyveleri, yaprakları, kabuğu ve kökleri, bulantı, kusma ve ishale neden olabilen lektin kimyasallarını içerir. Bu nedenle tüketilebilmesi için ısıl işlemden geçmesi yani kaynatılması, pişirilmesi, çayının yapılması yada şurubunun hazırlanması gerekir. Bunun yanı sıra halk arasında mürver yapraklarından merhem hazırlanarak cilt morluğu ve yaraların rahatlatılmasında kullanılır. Aynı şekilde çiçek kısmı suda demlendikten sonra cilt üzerine uygulanarak güzelliği korumak, çil ve lekeleri hafifletmek için tercih edilmektedir.

Kara Mürverde Hangi Vitaminler Vardır?

Kara mürver meyvesi antosiyanin, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin kaynağıdır. A, C ve B6 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum ve demir mineralleri içerir. İnsan sağlığı için faydalı olduğu bilinen sterol, tanen ve uçucu yağlar bakımından da zengindir. İçeriğindeki bu yararlı bileşenlerden dolayı halk hekimliğinde binlerce yıldır farklı amaçlar için kullanılır. Geleneksel tıpta kara mürverin çeşitli rahatsızlıklar üzerinde olumlu etki gösterdiğine inanılır.