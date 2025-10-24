Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Karadeniz bir kez daha büyüledi! Sonbaharın en güzel renklerine bir de böyle bakın...

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına sahip olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renkleriyle kaplandı.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 09:13
Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Turizm potansiyelini her geçen gün artıran kentin yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte farklı güzellikler sunuyor.

Akçaabat ilçesindeki Sisirna Yaylası ile Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası güzergahı da sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Yaylalara ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar görülmeye değer manzara oluşturuyor.

Ziyaretçiler, sonbahar renklerine bürünen ağaçların çevrelediği yolda ilerlerken, vadileri dolduran sis bulutları arasında keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Doğaseverlerin ilgisini çeken manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da objektiflerine yansıyor.