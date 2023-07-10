Karga Memati'nin esnafla dostluğu tüm şehrin dilinde! "6 aydır her gün beraberiz"

"Müşterilerin ilgi odağı oldu. Her sabah 06.30'da büfeyi açtığımda yanıma geliyor. Suyunu ekmeğini veriyorum. Çok cana yakın. Benimle beraber kuruyemiş, çubuk kraker yer, boğazına düşkün. Kargalar zaten zeki olur. Beni bırakmadı, 6 aydır her gün beraberiz. Büfede sokak kuşlarını simitten poğaçadan uzak tutuyor. Herkes muhabbet kuşu, kanarya besliyor bizim için de karga ilgi odağı oldu. İsmiyle seslenince hemen yanıma geliyor."

Fatih Lop, "Memati"nin dolaşmaya çıktığında insanlara yakın gezinti yaptığını ve kentte bilinir hale geldiğini sözlerine ekledi.