Keçi kılından 64 yıldır çorap örüyor! İdris Sağlam, eşi için yaptıklarıyla halktan takdirini topluyor...

Birbirleriyle uyumlu olduklarını, güzel zamanlar geçirdiklerini belirten 72 yaşındaki Sağlam, "Eşim evde bana yardımcı oluyor. Benden iyi yemek yapıyor. Yaşamımız iyi. Beni hastaneye alıp gidiyor, kolumdan tutuyor. Hiç bırakmaz beni." dedi.

Sağlam, eşinin severek kendisine destek olduğunu anlatarak, "Eksikleri getirir. Birbirimize kötü hiçbir lafımız yok. Bu günümüze şükürler olsun." diye konuştu.