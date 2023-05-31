Kedi Nasıl Yıkanır? Kediler Yıkanır Mı, Ne İle Temizlenir ve Nasıl Kurutulur?

Kedi nasıl yıkanır sorusunu araştırırken uzman görüşlerini incelemeniz daha doğru olacaktır. Kedilerin nasıl yıkanacağı da merak edilen konulardan biridir. Peki, kediler nasıl yıkanır? Yavru kedilerin nasıl yıkanacağı da merak edilir. Konunun, kedilerin biyolojik özellikleri bilinerek incelenmesinde fayda vardır. Yavru kedi yıkanır mı sorusu, yeni doğum yapan kedisi olanların merak ettiği bir konudur. Kedi yıkandıktan sonra nasıl kurutulur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kedi Nasıl Yıkanır?

Kedilerin yıkanıp yıkanmayacağı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar vardır. Kediler içgüdüsel olarak kendini yalayarak temizleyen canlılardır. Bu nedenle kedilerin son derece temiz canlılar olduğu savunulur. Kediler boş bulundukları her zaman kendilerini yalarlar. Kedilerin tükürüğünde anti bakteriyel sıvı vardır. Bu temizleyici sıvı, kedinin her zaman temiz kalmasını sağlar. Kediler bu özellikleri nedeniyle yıkanmazlar.

Kediler sudan nefret ederler. Buna rağmen belli periyotlarla kedisini yıkayan kedi sahipleri de vardır. Son derece yanlış bir uygulama olan kedi yıkama işlemi kediyi huzursuz eder. Bu nedenle uzmanlar kedilerin kesinlikle yıkanmaması gerektiğini savunurlar.

Kedi Yıkandıktan Sonra Nasıl Kurutulur?

Kedinin yıkanması kadar kurutulması da uygun değildir. Yıkanan kedi kurutma esnasında da sahibine sorun yaratacaktır. Kedinin kendini yalaması, temizlik için fazlasıyla yeterlidir. Bu nedenle kedinin temizliği için ekstra tedbir almanıza gerek yoktur. Kedinin kendi kendini temizlemesi hem çok sağlıklı hem de en doğru temizlik uygulamasıdır.