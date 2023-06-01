Kehribar Nasıl Anlaşılır? Gerçek Kehribar Işıkta Parlar Mı, Orijinali ve Sahtesi Nasıl Belli Olur?

Kehribar, günümüzde çok sayıda kişi tarafından kullanılan doğal taşlar arasında yer almaktadır. Ağaç reçinesi olarak da isimlendirilen kehribar taşı alternatif tıp alanında da çok sık kullanılmaktadır. Ayrıca birçok farklı renk seçeneğine sahiptir. Bu yazımızda sizler için kehribar nasıl anlaşılır, gerçek kehribar ışıkta parlar mı, orijinali ve sahtesi nasıl belli olur gibi soruların cevaplarını araştırdık.

Kehribar Nasıl Anlaşılır?

Kehribar taşı, değerli taşlar kategorisinde yer almaktadır. Antik çağlardan bu yana pek çok amaç için kullanılan bir doğal taştır. Bu doğal taş bünyesinde karbon, hidrojen, oksijen gibi birçok farklı mineral barındırmaktadır. Günümüzde yüzük, kolye, bileklik, küpe, süs eşyası gibi çok fazla alanda kullanılmaktadır. Son dönemlerde bu taşla alakalı karşımıza çıkan soruların başında gerçek kehribar nasıl anlaşılır sorusu gelmektedir. Kehribar taşına her geçen gün rağbet arttığı için imitasyonları da üretilmeye başlanmıştır. Kehribar taşının enerjiyi yükselttiğine inanılmaktadır. Ayrıca bazı rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılan bir taştır. Bunun dışında tespih olarak da çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden kehribar tesbih nasıl anlaşılır konusu gündeme gelmektedir. Bu doğal taşın gerçek olup olmadığını anlamak için içerisinde yer alan fosillere bakılır. Bu fosiller net değilse taşın gerçek olduğu anlaşılabilir.

Orijinal Kehribar Işıkta Parlar Mı?

Kehribar gibi doğal taşları satın almadan önce orijinal olup olmadığını bilmeniz büyük önem taşımaktadır. Kehribar taşının sarı, kızıl gibi birçok farklı renk tonuna sahip türü bulunmaktadır. Başta stres olmak üzere; migren, uykusuzluk, yorgunluk, alerji gibi problemlerin giderilmesinde etkili olduğu söylenmektedir. Bu taşın olumlu etkilerinden faydalanılabilmesi için taşın orijinal olması gerekmektedir. Bu bağlamda pek çok kişi kehribar taşının sahtesi nasıl anlaşılır diye merak etmektedir. Bu taşın doğal olup olmadığını anlamanın en etkili yollarından biri tuzlu su yöntemidir. Öncelikli olarak tuzlu su içine bu taş konulmaktadır. Eğer bu taş suyun üzerinde kalıp batmazsa orijinaldir. Ancak batarsa sahte olduğundan şüphe duyulabilir. Bir diğer yöntem ise ışıkta parlayıp parlamadığının kontrol edilmesidir. Orijinal kehribar taşları ışık altında sarı veya mavi renkte parlamaktadır. Sahte olan ise ışık altında yalnızca beyaz renkte parlarlar.