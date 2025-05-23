Kendisi küçük tehlikesi büyük! Çocuklarda kene vakalarına dikkat

Doç. Dr. Aydın, AA muhabirine, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA), Bunyaviridae ailesine bağlı nairovirüs grubundan bir virüsün oluşturduğu bir hastalık olduğunu belirtti.

KKKA hastalığının genellikle hayvanlardan insanlara bulaştığını belirten Aydın, "Bahar aylarında bağ ve bahçeye çıktıktan sonra vücudumuza tutunan keneler, bu hastalığı bulaştırabilir. Bölgemizde Artvin, Bayburt ve Tokat civarından hastalarımız oluyor. Bu bölgelerde endemik ve bu bölgelerdeki kenelerin bulaşı sonucu hastalık ortaya çıkabiliyor. " diye konuştu.

Aydın, hastalığın kene bulaştıktan sonraki ilk 10 gün içerisinde bulgularını vermeye başladığına işaret ederek, "Hastalarımızda ateş, kas ağrısı, kas romatizması, döküntü, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik olabiliyor. Daha ciddi vakalarda ise kanama ile de gelebiliyorlar. Asıl ölümden sorumlu olan da genelde bu kanamanın varlığı oluyor." ifadesini kullandı. Bu mevsimlerde bahçelere, yeşil alanlara ve yaylalara giderken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle böyle alanlara gittiğimizde vücudumuzu tamamen örtecek kıyafetler giyinmeliyiz ve kenenin derimize yapışmasını engellemeliyiz. Bunun için pantolonları çorapların içine sokabiliriz. Kolları uzun kıyafetler tercih edebiliriz ve keneyi görmek için de açık renkli kıyafetler giymek özellikle önem arz ediyor. Piknikten, bağ ve bahçeden döndükten sonra da özellikle kulak arkası, ense, saç ile örtülü alanlarda kene gözden kaçabiliyor. Tüm vücudu kontrol ederek, özellikle bu alanlara dikkatlice bakmak, keneyi aramak gerekiyor."

"BU SENE İLK ÇOCUK VAKAMIZI ARTVİN'DEN KABUL ETTİK"

Aydın, çocuklarda bu hastalığın daha hafif semptomlarla seyrettiğine değinerek, "Biz bu sene ilk çocuk vakamızı Artvin'den kabul ettik. Genel durumu iyiydi, kan değerlerinde bir miktar düşüklük oldu. Takip ettik ve sonrasında hastamızı taburcu ettik." dedi.

Havaların bu sene mevsim normallerinin altında seyrettiğine dikkati çeken Aydın, "Biz genelde vakaları nisan ayından itibaren görmeye başlıyoruz. Vaka sayıları da yazdan yaza, yıldan yıla değişebiliyor. En son geçen sene 6-7 vaka kabul ettik." dedi.

Aydın, keneye çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Ezildiğinde de keneden insana hastalık bulaşabilir. Bu nedenle en yakın sağlık kuruluşuna gidip sağlık görevlileri ile keneyi çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hastalığın ölümcül olduğunu hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Ölüm oranları erişkinlerde daha fazla. 7-8 senedir bu bölgede çalışıyorum. Kaybettiğimiz çocuk hastamız yok. Bir tane çok ağır olan plazma değişimi yaptığımız hastamız var ama çok şükür o da yaşıyor ama erişkin enfeksiyoncu arkadaşlardan duyduğum kaybedilen hastalar var. Bunlarda sıklıkla kanama nedeniyle oluyor. O nedenle hastalardan kene tutunduktan sonra kendilerini semptomlar açısından takip etmelerini istiyoruz."