Kestane Nasıl Saklanır? Dondurucuda ve Buzlukta Kabuklu Kestane Saklanır Mı, Nasıl Konur?

Magnezyum, fosfor ve kalsiyum deposu olan kestane nasıl saklanır diyenlerin, bunun için ilk olarak onları temizlemesi gerekir. Kabuklu kestane bozulmaması için nasıl saklanır diye merak edenler için bu son derece basittir. Çiğ kestane derin dondurucuya konur mu diye düşünenler, bunun mümkün olduğunu ve belli bir süre boyunca saklanabildiğini öğrenmelidir. Kestane buzdolabında saklanır mı ve buzlukta kestane nasıl saklanır? İşte merak edilenler…

Kestane Nasıl Saklanır?

Kayıngiller ailesinden bir meyve olan kestane, sonbahar ve kış aylarında yaygın olarak tüketilir. Farklı yöntemlerle pişirilir ve tek başına yenildiği gibi çeşitli tariflerde de kullanılır. Kestaneleri uzun süre saklamayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, lezzetlerini kaybetmelerini önlemektir. Çünkü gereken özen gösterilmez ise o zaman taze kalmaları mümkün değildir. Bu yüzden çiiğ kestaneleri saklamak için aşağıdakiler yapılmalıdır.

Kestanelerin tozunu ve kirini almak için temiz bir bez ile silin.

Çiğ kestaneleri buzdolabında saklamak için buzdolabı poşetlerine aktarın ve ağzını bağlayın.

Bir kürdan yardımıyla poşetlerin üzerinde küçük delikler açın ve buzdolabı raflarına veya dondurucuya yerleştirin.

Bu şekilde 2 hafta ile 1 aya kadar çürümeden saklamak mümkündür.

Pişmiş Kestane Nasıl Saklanır?

Pişmiş kestanelerin saklanma süresi, çiğ olanlara göre daha uzundur. Bundan dolayı çoğu kişi, pişirdikten sonra buzdolabında muhafaza etmeyi tercih eder. Bunun için yapılması gerekenler şunlardır;

Kestaneleri pişirdikten sonra onları porsiyonlara ayrın.

Alüminyum folyo ile tamamını kapatacak biçimde kestaneleri sarın.

Daha sonra alüminyum folyoya sarılı kestaneleri buzdolabı poşetlerine koyduktan sonra ağzını kapatın ve buzluğa kaldırın.

Pişmiş kestaneler bu halde 2 aya kadar muhafaza edilebilir.

Çiğ veya pişmiş kestaneleri tüketmek istediğiniz zaman buzlarının çözülmesi için birkaç saat önceden buzluktan çıkarmalı ve kuruladıktan sonra pişirmelisiniz.