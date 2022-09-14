Kireci kökünden yok ediyor! Bu zamana kadar yanlış uyguluyormuşuz…

Uzmanlara göre lekeleri çıkarmak kullanabileceğiniz en ideal ürün beyaz sirkedir. İçerisine farklı bir ürün ekleyerek de kullanmanız mümkündür. Çamaşır suyu kireci yok etmese de, klozetin rengiyle bütünleşerek onu görünmez kılar. Lekelerin genellikle bu kadar çabuk geri gelmesinin nedeninin de aslında budur. Kireci temizlemek için çamaşır suyu kullandıysanız, asla kaybolmazlar sadece gizlenirler.

FARKLI BİR ÜRÜNLE KARIŞTIRIN Uzmanlara göre beyaz sirke, lekelerden gerçekten kurtulmak için mükemmel bir temizlik ürünüdür. Ek olarak başka bir ortak ev eşyası ile birlikte kullanmanız önerilmektedir.