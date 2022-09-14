Kireci kökünden yok ediyor! Bu zamana kadar yanlış uyguluyormuşuz…

Aslında uzmanlar kireç söz konusu olduğunda çamaşır suyuna güvenmemeniz gerektiğini vurguluyor. Çünkü kireci yok etmeyeceğini sadece gizleyeceğini söylüyorlar.
KLOZETLERİ TEMİZLERKEN
Klozet lekelerini temizlemenin altın kuralı alkali olmayan ürünler kullanmaktır. Klozet lekelerinin çoğu sert suyun bulunduğu alanlarında görülür, bu nedenle çamaşır suyunun işe yaramayacağını ve kireç çözücü gibi asit bazlı bir ürün kullanmanız gerektiğini unutmamak önemlidir.
Çamaşır suyu kireci yok edemese de, klozetin rengiyle bütünleşerek onu görünmez kılar. Lekelerin genelde bu kadar çabuk geri gelmesinin nedeni de budur. Çünkü çamaşır suyu kullanmak onları yok etmez, sadece bir süreliğine saklanmalarını sağlar.
Uzmanlara göre lekeleri çıkarmak kullanabileceğiniz en ideal ürün beyaz sirkedir. İçerisine farklı bir ürün ekleyerek de kullanmanız mümkündür.
Çamaşır suyu kireci yok etmese de, klozetin rengiyle bütünleşerek onu görünmez kılar. Lekelerin genellikle bu kadar çabuk geri gelmesinin nedeninin de aslında budur. Kireci temizlemek için çamaşır suyu kullandıysanız, asla kaybolmazlar sadece gizlenirler.
FARKLI BİR ÜRÜNLE KARIŞTIRIN
Uzmanlara göre beyaz sirke, lekelerden gerçekten kurtulmak için mükemmel bir temizlik ürünüdür. Ek olarak başka bir ortak ev eşyası ile birlikte kullanmanız önerilmektedir.
Klozetin içine ve çevresine yarım bardak sodyum bikarbonat döküp 15 dakika boyunca bekletin. Ardından üzerine beyaz sirke ekleyin böylece alkali olmayan bir temizleme solüsyonu kullanmış olacaksınız.
Bu karışım oldukça etkilidir çünkü sirkeyi karbonatın üzerine uyguladığınızda karışım sabitlenir ve asidi aktive eder, böylece en inatçı lekelere bile kolayca çıkarır.
Uzmanlar karışımın etkisini göstermesi için 10 dakika boyunca bekletilmesi gerektiğini söylüyor. Ardından, hepsini durulamak için tuvaleti birkaç kez yıkayın.
Tuvaletiniz bu işlem sonrası tertemiz olacak ancak lekeler kaldıysa son olarak üzerine limon suyu uygulayabilirsiniz. Bu asitli solüsyon sadece lekeyi çıkarmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda tuvaletin kokusunu da giderir.