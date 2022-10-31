Kış aylarında tavanlarda oluşan küf nasıl önlenir? İşte hayat kurtaran 3 yöntem

Evdeki nemden kaynaklanan küf, genellikle odalarda, duvar ve tavan köşelerinde veya soğuk yüzeylerde süpürgelik seviyesinde bulunur. Mantar ayrıca fayans ve pencere pervazları gibi soğuk yüzeylerde veya hava akışının kısıtlı olduğu mobilyaların arkasında da ortaya çıkabilir. Gelin bu küfün nasıl önlenebileceğine bir bakalım.
KÜF OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR?
Siyah küfün yoğunlaşma nedeniyle büyümemesini sağlamak için evinizin içindeki odaların iyi havalandırılması gerekir. Siyah küfü önlemenin en iyi yolu, yüksek nemli alanların iyi havalandırılmasını sağlamaktır.
NEM ALICILARI YERLEŞTİRİN
Özellikle kapalı bir odanız varsa, havadaki fazla nemin alınmasına yardımcı olmak için odalara elektrikli olmayan nem alıcılar da yerleştirilebilir. Birçok yeni yapıda görüldüğü gibi penceresiz banyolarda küflenme çok fazla görülür. Ayrıca siyah küf ortaya çıktığında düzgün bir şekilde mücadele etmek de önemlidir, basit bir silme veya anti-bakteriyel temizleyici spreyi küfü yok etmez.
KLOR
Evde oluşan küf lekesini temizlemek için, 1 çay kaşığı klorlu ağartıcıya ılık su ekleyin. Sonra biraz çözülmesini bekleyin. Sonra karıştırdığınız sıvıyı bir şişe içerisine koyun. Küf lekesinin üzerine karışımı püskürtün. Bez yardımı ile temizleyin.
SİRKELİ SU
Sirkeli su ile küf lekelerinden kolayca kurtulabilirsiniz. Bir kabın içerisine bir fincan sirke ile bir bardak sıcak suyu karıştırın. Duvar köşeleri, tavanlar ve duvar yüzeyindeki küf lekelerinin üzerine bir bez yardımıyla dökün. Karışımı üzerinde bekletip ardından silin.
LİMONLU SU VE TUZ
Su dolu bir kabın içerisine limon suyu ve tuz ekleyin. Suyu güzelce karıştırdıktan sonra bez ile küf lekelerinin üzerine ovalama işlemi ile temizleyin. Böylece küflerden anında kurtulacaksınız.