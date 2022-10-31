Kış aylarında tavanlarda oluşan küf nasıl önlenir? İşte hayat kurtaran 3 yöntem

Evdeki nemden kaynaklanan küf, genellikle odalarda, duvar ve tavan köşelerinde veya soğuk yüzeylerde süpürgelik seviyesinde bulunur. Mantar ayrıca fayans ve pencere pervazları gibi soğuk yüzeylerde veya hava akışının kısıtlı olduğu mobilyaların arkasında da ortaya çıkabilir. Gelin bu küfün nasıl önlenebileceğine bir bakalım.

NEM ALICILARI YERLEŞTİRİN

Özellikle kapalı bir odanız varsa, havadaki fazla nemin alınmasına yardımcı olmak için odalara elektrikli olmayan nem alıcılar da yerleştirilebilir. Birçok yeni yapıda görüldüğü gibi penceresiz banyolarda küflenme çok fazla görülür. Ayrıca siyah küf ortaya çıktığında düzgün bir şekilde mücadele etmek de önemlidir, basit bir silme veya anti-bakteriyel temizleyici spreyi küfü yok etmez.