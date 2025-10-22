Kışın çarşaf kurutma derdine son! Uzmanlar en etkili yöntemi açıkladı

Temizlik uzmanları, büyük parçaları kısa sürede kurutmaya yardımcı olacak pratik ipuçlarını paylaştı. İşte uygulayabileceğiniz en etkili yöntemler…
KURUTMA ASKILIĞINI PENCERE YAKININA KOYUN
Yağmur yağmadığı zamanlarda kurutma askısını pencere yakınına yerleştirmek hava akışını artırır ve kuruma süresini hızlandırır. Ancak çarşafları üst üste yığmadan düzgünce yaymaya özen gösterin, aksi halde nemli bölgeler kalabilir ve küf kokusu oluşabilir.
NEM GİDERİCİ KULLANIN
Nem gidericiler havadaki nemi emerek kurutmayı hızlandırır. Bazı modellerde çamaşır kurutma modu bile bulunur ve bu özellik kurutma için ideal ortamı oluşturur.
EKSTRA SIKMA PROGRAMI EKLEYİN
Uzmanlar şunu söylüyor: "Soğuk havalarda çarşaf gibi büyük parçaların kuruması daha uzun sürebilir. Ekstra sıkma programı çalıştırmak, kurutmadan önce çamaşırların içindeki fazla suyu büyük ölçüde alır ve kurutma süresini belirgin şekilde kısaltır."
VANTİLATÖR KULLANIN
Çarşaflarınızın yakınına bir vantilatör yerleştirmek, iç mekanlarda genellikle eksik olan hava akışını sağlar ve nemin daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olur. Ayrıca çarşafları ara ara çevirerek eşit şekilde kurumalarını sağlayabilirsiniz.
KURUTMA ASKISINI AŞIRI DOLDURMAYIN
Çamaşırları kuruturken alan sınırlı olabilir, ancak askıyı aşırı doldurmak kuruma süresini uzatır hatta kötü koku oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar, "Kıyafetleri ve çarşafları aralıklı yerleştirin. Gerekirse daha küçük yüklerle yıkama yapın. Böylece çamaşırlarınız daha verimli kurur" diyor.