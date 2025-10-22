Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Kışın çarşaf kurutma derdine son! Uzmanlar en etkili yöntemi açıkladı

Soğuk aylar yaklaştıkça, çarşaf ve nevresim gibi büyük ebatlı eşyaları kurutmak zorlaşabiliyor. Havanın soğumasıyla birlikte çamaşırların kuruması daha uzun sürerken, büyük parçaları kurutmak daha da zahmetli hale geliyor. Ancak nevresim ve çarşaf gibi büyük çamaşırları ev içinde kolay bir şekilde kurutmanın birkaç pratik yolu var.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:45
Temizlik uzmanları, büyük parçaları kısa sürede kurutmaya yardımcı olacak pratik ipuçlarını paylaştı. İşte uygulayabileceğiniz en etkili yöntemler…

KURUTMA ASKILIĞINI PENCERE YAKININA KOYUN

Yağmur yağmadığı zamanlarda kurutma askısını pencere yakınına yerleştirmek hava akışını artırır ve kuruma süresini hızlandırır. Ancak çarşafları üst üste yığmadan düzgünce yaymaya özen gösterin, aksi halde nemli bölgeler kalabilir ve küf kokusu oluşabilir.

NEM GİDERİCİ KULLANIN

Nem gidericiler havadaki nemi emerek kurutmayı hızlandırır. Bazı modellerde çamaşır kurutma modu bile bulunur ve bu özellik kurutma için ideal ortamı oluşturur.

EKSTRA SIKMA PROGRAMI EKLEYİN

Uzmanlar şunu söylüyor: "Soğuk havalarda çarşaf gibi büyük parçaların kuruması daha uzun sürebilir. Ekstra sıkma programı çalıştırmak, kurutmadan önce çamaşırların içindeki fazla suyu büyük ölçüde alır ve kurutma süresini belirgin şekilde kısaltır."

VANTİLATÖR KULLANIN

Çarşaflarınızın yakınına bir vantilatör yerleştirmek, iç mekanlarda genellikle eksik olan hava akışını sağlar ve nemin daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olur. Ayrıca çarşafları ara ara çevirerek eşit şekilde kurumalarını sağlayabilirsiniz.

KURUTMA ASKISINI AŞIRI DOLDURMAYIN

Çamaşırları kuruturken alan sınırlı olabilir, ancak askıyı aşırı doldurmak kuruma süresini uzatır hatta kötü koku oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar, "Kıyafetleri ve çarşafları aralıklı yerleştirin. Gerekirse daha küçük yüklerle yıkama yapın. Böylece çamaşırlarınız daha verimli kurur" diyor.