Kışın çarşaf kurutma derdine son! Uzmanlar en etkili yöntemi açıkladı

EKSTRA SIKMA PROGRAMI EKLEYİN Uzmanlar şunu söylüyor: "Soğuk havalarda çarşaf gibi büyük parçaların kuruması daha uzun sürebilir. Ekstra sıkma programı çalıştırmak, kurutmadan önce çamaşırların içindeki fazla suyu büyük ölçüde alır ve kurutma süresini belirgin şekilde kısaltır."

VANTİLATÖR KULLANIN Çarşaflarınızın yakınına bir vantilatör yerleştirmek, iç mekanlarda genellikle eksik olan hava akışını sağlar ve nemin daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olur. Ayrıca çarşafları ara ara çevirerek eşit şekilde kurumalarını sağlayabilirsiniz.