Kivinin sağlık bakımından sayısız yararı olan bir meyve çeşididir. Son zamanlarda pek çok anne ve baba bebeklerine ne kaçıncı aydan itibaren kivi verebileceklerini merak etmekte ve konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için kivi bebeklere ne zaman verilir, bebeklere kivi kaçıncı ayda verilir gibi soruların cevaplarını derledik.

Kivi Bebeklere Ne Zaman Verilir?

Anne ve babalar, bebeklerini sağlıklı bir şekilde büyütmek için ellerinden geleni yapmaktadır. Bu yüzden bebeklerine verdikleri her türlü besinin faydalı olup olmadığına dikkat etmektedir. Bebeklerin gelişiminde büyük bir rol oynayan besinlerden biri kividir. C vitamini açısından oldukça zengin olan bu meyvenin bebekler üzerinde çok fazla olumlu etkisi vardır. Bu yüzden son zamanlarda pek çok ebeveyn kivi bebeğe ne zaman verilir diye merak etmektedir. Bebeklerde en sık görülen sindirim sorunlarından biri kabızlıktır. Kabızlık probleminin giderilmesinde kivi çok faydalı bir meyvedir. E vitamini bakımından da zengin olan bu meyvenin uzmanlar tarafından bebeklere 10 ya da 12 aylıkken verilmesi tavsiye edilir.

Bebeklere Kivi Kaçıncı Ayda Verilir?

Kivi, vitamin ve mineral bakımından fazlasıyla zengin olan bir meyvedir. Ancak kivi içerisinde bol miktarda asit mevcuttur. Asitli bir meyve olduğu için bebeklerde alerjik sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden uzmanlar kiviyi bebeklere en başlarda az oranda verilmesini önermektedir. Bebek ne zaman kivi yer sorusunun yanıtını merak eden ebeveynlerin sayısı epey fazladır. Kivi alerjik reaksiyonlara yol açabilen bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzmanlar, 10- 12 aylıktan itibaren bebeklere kivi verilebileceğini belirtmektedir. Fakat alerjik ve hassas bünyelere karşı bebeklerin 1 yaşını doldurması tavsiye edilmektedir. 12 ayını dolduran bebeklere kiviyi püre haline getirerek yedirebilir veya yoğurt gibi başka besinlerle karıştırarak verebilirsiniz.