Kıyafetlerdeki yağ lekesini su gibi akıtıyor! Bu 2 malzemeyi karıştırmak yetiyor...

Yağ lekesi kıyafetlere bulaştığında oldukça inatçıdır ve genellikle hemen temizlenmezlerse kalıcı olabilirler. Ancak, doğru yöntemlerle ve hızlı müdahaleyle, yağ lekelerini çıkarmak mümkündür. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç etkili yöntem.

Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

Yemek yaparken ya da yerken üzerimize dökülen yağ lekesi, ne yazık ki kötü bir görüntüye neden olur. Hızlı bir şekilde doğru müdahaleyi yaparak yağ lekesini kıyafetlerinizden sıyırmak mümkün. Bu inatçı lekeyi çıkarmanın farklı yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz temizleme pratikleri kumaşa zarar vermeden lekeyi hızlı bir şekilde söküp atacak. İşte detaylar...







1. Tuz ve talk pudrası Yağ lekesini hemen temizlemek için lekenin üzerine tuz veya talk pudrası serpin. Bu malzemeler, yağı emer ve lekenin yayılmasını engeller. Birkaç dakika bekledikten sonra fazla tuzu veya talk pudrasını silkeleyerek çıkarın.