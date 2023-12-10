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Kıyafetlerdeki yağ lekesini su gibi akıtıyor! Bu 2 malzemeyi karıştırmak yetiyor...

Yağ lekesi kıyafetlere bulaştığında oldukça inatçıdır ve genellikle hemen temizlenmezlerse kalıcı olabilirler. Ancak, doğru yöntemlerle ve hızlı müdahaleyle, yağ lekelerini çıkarmak mümkündür. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz birkaç etkili yöntem.

Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:22
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Kıyafetlerdeki yağ lekesini su gibi akıtıyor! Bu 2 malzemeyi karıştırmak yetiyor...
Yemek yaparken ya da yerken üzerimize dökülen yağ lekesi, ne yazık ki kötü bir görüntüye neden olur. Hızlı bir şekilde doğru müdahaleyi yaparak yağ lekesini kıyafetlerinizden sıyırmak mümkün. Bu inatçı lekeyi çıkarmanın farklı yöntemlerinden bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz temizleme pratikleri kumaşa zarar vermeden lekeyi hızlı bir şekilde söküp atacak. İşte detaylar...



1. Tuz ve talk pudrası

Yağ lekesini hemen temizlemek için lekenin üzerine tuz veya talk pudrası serpin. Bu malzemeler, yağı emer ve lekenin yayılmasını engeller. Birkaç dakika bekledikten sonra fazla tuzu veya talk pudrasını silkeleyerek çıkarın.



2. Bulaşık deterjanı

Lekenin üzerine hafifçe ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bulaşık deterjanı sürün. Ardından, lekeyi iyice ovarak temizleyin. Daha sonra normal şekilde yıkayın.


3. Mısır nişastası veya un

Yağ lekesini hemen temizlemek için lekenin üzerine mısır nişastası veya un serpin. Bu malzemeler, yağı absorbe eder. Bir süre beklettikten sonra fazla nişastayı veya unu silkeleyerek çıkarın.



4. Sıvı bulaşık sabunu ve sirke

Eşit miktarda sıvı bulaşık sabunu ve sirkeyi karıştırın. Lekeye bu karışımı sürün ve bir süre bekledikten sonra lekeyi ovarak çıkarın. Ardından normal şekilde yıkayın.



5. Diş macunu

Diş macunu, yağ lekesini çıkarmada etkili olabilir. Lekeye diş macunu sürün, bir süre bekledikten sonra ovarak temizleyin. Sonrasında normal şekilde yıkayın.

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