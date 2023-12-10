Kıyafetlerdeki yağ lekesini su gibi akıtıyor! Bu 2 malzemeyi karıştırmak yetiyor...

1. Tuz ve talk pudrası
Yağ lekesini hemen temizlemek için lekenin üzerine tuz veya talk pudrası serpin. Bu malzemeler, yağı emer ve lekenin yayılmasını engeller. Birkaç dakika bekledikten sonra fazla tuzu veya talk pudrasını silkeleyerek çıkarın.
2. Bulaşık deterjanı
Lekenin üzerine hafifçe ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bulaşık deterjanı sürün. Ardından, lekeyi iyice ovarak temizleyin. Daha sonra normal şekilde yıkayın.
3. Mısır nişastası veya un
Yağ lekesini hemen temizlemek için lekenin üzerine mısır nişastası veya un serpin. Bu malzemeler, yağı absorbe eder. Bir süre beklettikten sonra fazla nişastayı veya unu silkeleyerek çıkarın.
4. Sıvı bulaşık sabunu ve sirke
Eşit miktarda sıvı bulaşık sabunu ve sirkeyi karıştırın. Lekeye bu karışımı sürün ve bir süre bekledikten sonra lekeyi ovarak çıkarın. Ardından normal şekilde yıkayın.
5. Diş macunu
Diş macunu, yağ lekesini çıkarmada etkili olabilir. Lekeye diş macunu sürün, bir süre bekledikten sonra ovarak temizleyin. Sonrasında normal şekilde yıkayın.