Klozette oluşan lekeleri dakikalar içinde gideriyor! Hiç aklınıza gelmeyecek bir yöntem…

Öncelikle eldiven giymeyi ihmal etmemenizde fayda var. Ayrıca, tüm klozet yüzeyinin çalıştığınız tüm süre boyunca ıslak olması gerektiğini unutmayın. Önceden kaynattığınız ılımış olan suyu klozetin içerisine dökerek ponza taşıyla ileri-geri ve dairesel hareketler kullanarak lekeler çıkana kadar uygulama yapmaya devam edin. Ponza taşından kopan parçalarla birleşen su macun kıvamını alacaktır. Bu macunu yıkamak yerine lekeleri çıkarmak için kullanabilirsiniz. Oluşan macunu kullanarak lekeleri ponza taşıyla ovmaya devam edin ve tamamı çıktığında yanınıza aldığınız temiz bir kova su ile durulayın.

Ponza taşını sadece porselen klozetlerde kullanmanız gerektiğini unutmayın. Mermer ve plastik gibi maddelerden üretilmiş tuvaletleri ponza taşıyla ovmak kalıcı çizikler oluşturmanıza neden olacaktır. Bu yöntem güçlü bir etki yarattığı için porselen klozetlerde de sık kullanıma uygun değildir. Sadece derin temizlik yapmak istediğinizde kullanmanızda fayda var.