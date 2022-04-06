Klozette oluşan lekeleri dakikalar içinde gideriyor! Hiç aklınıza gelmeyecek bir yöntem…

Klozetlerinizi her zaman ponza taşıyla temizlemek doğru olmasa da derin temizlik için ideal bir araç. Oluşan inatçı lekeleri giderip ilk günkü beyazlığına kavuşturacak bu yöntemle birlikte günlük temizlik için kullanabileceğiniz farklı yöntemler bulunuyor…
KLOZETTEKİ LEKELER NASIL VE NEDEN OLUŞUR
Klozetlerde kullanılan su genellikle sert su olarak adlandırdığımız bir çeşittir. İnsanla teması az olduğu için tuvaletlerde kullanımında bir sakınca yoktur ancak barındırdığı yüksek kalsiyum, kireç, magnezyum ve kalker nedeniyle birikme yapabilir. Klozette kullanılması nedeniyle porselen üzerinde birikme yapabilir ve bu durum sararma gibi lekelere yol açar. Uzun süre temizlenmeyen kireç, giderek temizlenmesi zorlaşacak katmanlar halinde birikir.
KLOZETTE PONZA TAŞI KULLANIMI
Ponza taşı genellikle ayak sağlığı konusunda sıkça duyduğumuz bir volkanik kayaç türüdür. Gözenekli ve hafif yapısı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ürün aynı zamanda klozet temizlemede de etkili olarak kullanılabilir. Uygun fiyatlı ve etkili bir yöntem olarak yararlanabileceğiniz ponza taşı, sadece biraz su ve ovalamayla klozetinde oluşan tüm lekeleri yok eder.
Öncelikle eldiven giymeyi ihmal etmemenizde fayda var. Ayrıca, tüm klozet yüzeyinin çalıştığınız tüm süre boyunca ıslak olması gerektiğini unutmayın. Önceden kaynattığınız ılımış olan suyu klozetin içerisine dökerek ponza taşıyla ileri-geri ve dairesel hareketler kullanarak lekeler çıkana kadar uygulama yapmaya devam edin. Ponza taşından kopan parçalarla birleşen su macun kıvamını alacaktır. Bu macunu yıkamak yerine lekeleri çıkarmak için kullanabilirsiniz. Oluşan macunu kullanarak lekeleri ponza taşıyla ovmaya devam edin ve tamamı çıktığında yanınıza aldığınız temiz bir kova su ile durulayın.
Ponza taşını sadece porselen klozetlerde kullanmanız gerektiğini unutmayın. Mermer ve plastik gibi maddelerden üretilmiş tuvaletleri ponza taşıyla ovmak kalıcı çizikler oluşturmanıza neden olacaktır. Bu yöntem güçlü bir etki yarattığı için porselen klozetlerde de sık kullanıma uygun değildir. Sadece derin temizlik yapmak istediğinizde kullanmanızda fayda var.
DOĞAL ÜRÜNLERLE KLOZETENİZİ TEMİZLEYİN
Klozetlerinizin günlük temizliğini yapmak ve suyun içerisinde bulunan maddelerin birikmesini önlemek için kullanabileceğiniz farklı yöntemler bulunuyor. Düzenli ve sık sık uygulayacağınız bu yöntemler sayesinde lekelerinin oluşumunu en başından engelleyebilirsiniz.
Sirke ve Karbonat
Bir bardak sirkeyi klozetinizde leke oluşmaya başlayan noktalara gelecek şekilde dökün. Ardından 10 dakika bekleyin ve üzerine bir bardak karbonat tozu ve bir bardak daha sirke ekleyin. Klozetin kapağını kapatarak bu iki ürünün 15 dakika boyunca iyice köpürmesini bekleyin. Klozetin kapağını açarak tuvalet fırçası ile lekeler çıkana kadar ovun. Bu işlem sırasında ortamın yeterince havalandığından emin olun, ortaya çıkan gazlar sağlığınız için zararlı olabilir.